騰訊與寶可夢合作 　將共同推出新款遊戲！

▲騰訊與寶可夢合作。（圖／翻攝自微博／騰訊遊戲）

記者陳心怡／綜合報導

中國遊戲巨頭騰訊遊戲（Tencent Games）的旗下工作室天美工作室群（Timi Studio Group）將與由任天堂出資的寶可夢公司（The Pokemon Company）合作研發新款遊戲，該聯盟可能有助於任天堂打入全球最大的移動遊戲領域。

騰訊昨日在微博上宣佈，雙方已達成了合作協議，但未具體說明遊戲內容以及上市時間。

《彭博》提到，騰訊的微信社交媒體擁有中國十億多人使用，因此騰訊有望成為任天堂在中國的強大盟友。中國本土遊戲佔據當地的主導地位，中國的遊戲玩家已經放棄遊戲機，轉向智慧型手機和線上電腦遊戲。但中國的開發商也抱怨盜版猖獗問題，流行的遊戲往往會引發一波複製貓。

騰訊自己出的“Let's Hunt Monsters”遊戲因採用'Pokemon Go'的許多功能而引起了轟動，從使用現實中的位置到玩家拋球捕捉怪物的方式，根據研究人員的研究，該遊戲一直是中國位居高位的應用程式之一。

騰訊的高層主管在六月受訪時表示，儘管公司過去主要關注中國市場，但現在正以更全球化的視野看待遊戲產業，這也將使公司更加重視國際防護等級保護。