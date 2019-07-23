半夜玩「吃雞」配到3大陸隊友　強到狂殺贏了！他秒刪遊戲：一點都不光榮

▲一名台灣網友玩了一場《絕地求生M》後就決定刪除。（圖／翻攝遊戲官方宣傳影片）

記者黃君瀚／綜合報導

南韓遊戲開發商藍洞旗下的大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）發行後立刻風靡全球，並將「吃雞」一詞發揚光大，上市2年多來仍維持著一定的熱潮。最近就有網友半夜失眠，下載了手遊版打算殺個痛快，後來分隊時遇上3位大陸隊友，開賽後戰無不勝成功消滅敵手，他卻本著良心決定把遊戲給刪了。

網友23日下午在PTT發文，提到前一個半夜躺著睡不著，凌晨3點時乾脆爬起來玩《絕地求生M》（PUBG MOBILE）。可能當時線上的台灣人少，系統自動配對了3個大陸人隊友，接下來的遊戲過程就是見識神蹟，隊友人擋殺人、佛擋殺佛，最終順利「吃雞」。

「雖然這場吃雞，但我玩完這場就刪遊戲了。」他沒有一絲一毫的喜悅，無奈表示隊友很明顯都在開外掛，無論敵人躲在隱藏在哪個角落，就算躲在山後面的某棟房子裡都能大老遠「直線」開車過去殺掉；隊友總能精準、直接的知道剩下的敵人在哪，然後大老遠的就開始射擊，一切不合理只能用開圖外掛來解釋。

▲《絕地求生M》。（圖／業者提供）

「下次要玩，絕對不會玩有大陸人的伺服器了！」儘管以遊戲結果來說，他們隊伍獲得了最終的勝利，但卻破壞了純粹而美好的競技遊戲體驗，「覺得這樣贏一點都不光榮」。看到大陸隊友開外掛獲勝，他也十分納悶，這樣做玩遊戲的意義何在，「大陸人為何能樂在其中呢」？

文章貼上網，不少鄉民同感無奈，「這種開掛是有什麼好玩」、「民族性」、「換伺服器玩，然後不要勾選搜尋同語言隊友」、「手機遊戲本來就爛」、「大陸人玩遊戲就是要作弊，連Warframe（《戰甲神兵》）這種PVE遊戲都能鑽漏洞。」

本站文章〈陸客不來吃雞了？「Steam中國」成立爽到了台玩家嗎〉提到，曾轟動全世界的大逃殺遊戲《絕地求生》，2019年初時人氣已不到巔峰時期的1/3，不少玩家把問題指向了外掛的猖獗，「十個中國人，九個開掛。」打開淘寶網，就能搜尋到千千萬萬個有關「吃雞、瞄頭」的外掛程式，也說明了廣大玩家所遇到的困境，大量外掛玩家支配了遊戲，讓整體遊戲體驗十分差勁。