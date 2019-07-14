搶七成功！《傳說對決》越南4:3奪AWC世界冠軍

▲ 《傳說對決》AWC 決賽於今日正式開打，由越南代表隊拿下冠軍。

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》AWC 決賽於 7 月 14 日正式開打，今日賽事將由 MAD 迎戰越南代表隊，此次賽事採用 Bo7 賽制，率先拿下 4 勝的隊伍即為獲勝，並且可獲得 20 萬美金（約新台幣 620 萬元），最終由越南代表隊以 4:3 的比數勝過 MAD，拿下 2019《傳說對決》AWC 世界大賽總冠軍。

Match 1 由 MAD 拿下紅方，越南隊拿到藍方，開場由越南隊拿到順風優勢，不僅是對線、經濟、推塔方面，均由越南隊佔上風，在比賽時間大約來到 6 分半左右時，兩方經濟差距已經來到將近 5K。整體賽事的節奏非常快，雖然 MAD 試圖在自家野區進行反擊，但依舊難擋越南隊的攻勢，最終在比賽時間大約 13 分半時，越南代表隊衝上 MAD 高地，拿下 Match 1 的勝利。

Match 2 由 MAD 拿下藍方，越南隊拿到紅方，雙方開局都打得保守，但整體來說還是以 MAD 略佔上風，在比賽時間大約將近 5 分左右，雙方僅差 1 顆人頭，且經濟落差僅僅只有 1K 上下，兩方可說是相當接近。之後雙方在 7 分半左右時，在中路河道進行一波 4 打 5 的會戰，由 MAD 拿到優勢，之後 MAD 靠著速攻戰術和優勢，一度打進越南隊高地。

當比賽時間來到將近 12 分，此時 MAD 和越南隊的經濟落差大約為 2-3K 左右，越南隊雖然嘗試阻擋 MAD 的攻擊，但依舊沒能有效阻擋，反而還被 MAD 打出了 Ace，最後雙方大約在 14 分時結束比賽，由 MAD 拿下 Match 2 的勝利。

Match 3 由 MAD 拿下紅方，越南隊拿到藍方，開場由越南隊拿到了首殺，整體局勢由越南隊所掌握著，而越南隊在初期便已和 MAD 拉開 5 顆人頭的差距，雙方經濟落差大約 3K，差距逐漸擴大。稍後雙方在 MAD 野區展開了一波 4 打 5 的會戰，在這關鍵的會戰當中，MAD 慘到越南隊 Ace，最終越南隊一口氣直上高地，在比賽大約來到 10 分左右時結束比賽，由越南隊拿下 Match 3 的勝利。

Match 4 由 MAD 拿下藍方，越南隊拿到紅方，開場由 MAD 帶動局勢，不論是推塔、兵線還是經濟差距都和越南隊拉開了差距，在比賽時間大約為 12 分左右，MAD 已經和越南隊拉開了 8 顆的人頭差距，經濟差距大約 4K，此時越南隊幾乎外塔全掉，只剩下高地三塔。

但是在中期 MAD 多次被越南隊抓到，讓場上局勢一度轉向越南隊，之後雙方在魔龍區展開激烈的會戰，MAD 一度被逼到只能回防高地，但就在 Neil 關鍵的進場時刻成功反打越南隊一波，讓對方全滅並且直上高地，由 MAD 拿下 Match 4 的勝利。

Match 5 由 MAD 拿下紅方，越南隊拿到藍方，開場 MAD 遭到越南隊反野，初期打得略顯吃力，稍後 Winds 成功在越南隊的夾擊之下搶龍成功，把局勢稍稍扭轉過來，和前面幾場比起來，這場雙方幾乎是打得有來有往，在比賽時間大約 7 分半時，越南隊和 MAD 的人頭差距為 3 顆，經濟上只贏 MAD 1K 左右。

之後雙方在中路河道進行會戰，越南隊和 MAD 打出了 1 換 2，此時雙方開始正式拉開差距，越南隊的影響力度已經讓 MAD 打得相當辛苦，最後越南隊在關鍵的最後一波會戰成功在 17 分半時直上高地，擊破 MAD 主堡終結比賽，由越南隊拿下 Match 5 的勝利。

Match 6 由 MAD 拿下藍方，越南隊拿到紅方，開場由 MAD 拿到優勢，前期打得相當激進，幾乎不給越南隊發展空間，但是在幾次會戰當中，越南隊逐漸與 MAD 拉近差距，更甚至是一舉反超經濟，而 MAD 多次打上越南隊高地，但卻因為火力、兵線不足而屢屢敗退。

在比賽時間來到 20 分左右，雖然 MAD 領先越南隊大約 5K 的經濟差距，雙方人頭差距約 7 顆，兩邊打起來幾乎互不相讓，只能仰賴大型物件來拚翻盤，最終 MAD 在關鍵的會戰當中成功反打越南隊，直上高地擊破主堡，由 MAD 拿下 Match 6 的勝利。