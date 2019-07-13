《傳說對決》MAD 4:2擊敗越南外卡隊　晉級AWC冠亞軍決戰

▲ MAD 以 4:1 的戰績勝過越南外卡隊，晉級冠亞軍決賽。（圖／翻攝自 YouTube／Garena 傳說對決，下同）

記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》AWC 世界大賽四強賽已於 7 月 13 日正式開打，代表台灣出賽的 MAD 將在今日對上越南外卡隊 WILDCARD，本次賽事採取 Bo7 決勝制，率先拿下四勝的隊伍即為獲勝，最終 MAD 以 4:1 的戰績勝過越南外卡隊，晉級明日（7/14）的冠亞軍決賽。

Match 1 由 MAD 拿下紅方，開場由 MAD 拿下優勢，中期開始，越南外卡隊幾乎全部塔皆已被拿下，MAD 則保留雙方經濟差距高達 10K，人頭比來到 8:16，最後 MAD 一鼓作氣靠著最後一波會戰直衝高地，在 17 分終結比賽，拿下 Match 1 的勝利。

Match 3 一樣是由 MAD 拿下紅方，越南外卡則為藍方，前期雙方的會戰多集中在魔龍路和中路，兩邊雖偶有小型會戰，但一直沒有造成太多的人頭傷亡，且雙方的經濟落差一直都落在 5-6K 左右。當比賽時間來到大約 11:30 左右，雙方人頭比數為 2:10，經濟差距將近 9K。最後在比賽時間 19 分左右，越南外卡隊直上 MAD 高地不給對方反擊機會，由越南外卡隊拿下勝利。

Match 5 由 MAD 拿下紅方，越南外卡則為藍方，相對前面幾場比較起來，這次 MAD 開場打得相當保守，雖然前期一度橫行藍方野區，但在會戰、對線方面卻打得相當穩健，雖然越南外卡隊在人頭上屈居劣勢，但經濟差距卻緊緊咬著 MAD 不放，在比賽時間大約為 22 分時，越南外卡隊伍直上 MAD 高地，由越南外卡隊拿下勝利。

Match 6 由 MAD 拿下藍方，越南外卡則為紅方，開場由 MAD 掌握優勢，並且成功帶起雪球發動積極攻勢，並且成功與對手拉開差距，在比賽時間為 9 分左右時，MAD 以相當快的速攻節奏直上越南外卡隊高地，以 4:2 的成績擊敗對手，挺進接下來的冠亞軍決賽。