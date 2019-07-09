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日本最大盜版漫畫網站「漫畫村」負責人在菲律賓遭逮捕

記者周之鼎／台北報導

著作權中的盜版問題一直讓版權方相當頭痛，日本最大漫畫盜版網站「漫畫村（漫画村）」的27歲管理人星野ロミ今（7/9）日驚傳在海外遭到逮捕，即將強制遣返回日本受審。

「漫畫村」是日本最大盜版漫畫網站，其中不光是漫畫，也包含了雜誌，由於介面適合手機使用，在前輩 「Freebooks」關站後大受日本使用者好評，根據網站分析工具「SimilarWeb」2018年1月的調查，該站月用戶量約9892萬人，高居全日本網站排名第31名。但面對日本所有的出版社與漫畫家的指責時，漫畫村則撇的一乾二淨，表示漫畫村的伺服器位於和日本沒有外交關係的國家，而內容也是從網路中抓取的，因此並不違法。甚至挑釁的表示「 漫畫家們給我們免費打了廣告」。而且在風口浪尖上時，漫畫村居然還推出了去廣告的VIP收費服務，更讓日本版權方視為眼中釘。

日本政府甚至為此在去年4月動用緊急措施，讓來自於海外的盜版內容如「漫畫村」這類的共三家網站在日本國內的連線由ISP業者切斷，避免盜版漫畫的不斷散播，之後漫畫村在日本形同關站。而蒙受最大損失的日本兩大出版社「講談社」與「集英社」則對政府態度表示肯定，認為聯合ISP業者是打擊盜版的一大進展。

菲律賓移民局今日宣布在7月7日時發現星野ロミ在馬尼拉要前往香港，於是在馬尼拉機場抓到了星野ロミ，並被帶到馬尼拉的移民局暫時拘留，將強制遣返回日本受審。

關鍵字：漫畫村日本盜版

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