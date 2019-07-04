航海迷注意！《ONE PIECE》20週年特展7/5松菸開幕

記者樓菀玲／台北報導

台灣航海迷們無不引頸期盼，國外粉絲更準備組團跨海搶看的「ONE PIECE 動畫二十週年紀念特展」，7/5將於台北松山文創園區第4、5號倉庫正式開展。在今日的開展記者會中，特展授權單位東映動畫更特別送上來自日本曾製作過航海王動畫或電影的導演及監製親筆推薦信函，更讓ONE PIECE動畫二十週年紀念特展備受關注。

為了帶給所有粉絲最獨一無二的航海王動畫五感體驗，主辦單位足足籌備了超過一年的時間，與授權方東映動畫不斷地腦力激盪來回討論，想要在台灣創造出最與眾不同的觀展經驗。在一進入場館的【540度環繞劇場】中，眾人都將成為草帽小子，一幕幕經典的動畫場景，彷彿讓人『聽』見魯夫與夥伴們相遇的瞬間。

而包含將近一層樓高的四皇大媽在內的24隻大型公仔，都將在【海賊狂歡區】及【經典場景】震撼登場。包含佐烏、蛋糕島…等經典場景，甚至是七月航海王動畫全新篇章的和之國設定稿，都將在特展重現，帶你我回到與航海王動畫主角們相遇的感動片段。

除了硬體設備上帶來的震撼，藉由下載【特展限定的APP】，入場參觀的海迷們於【海賊狂歡區】現場掃描公仔，就會在自己的手機或平板裝置中，看到專屬的夥伴特效，可以即時與角色們同框合照，還有能走入佐烏，以互動投影的裝置，化身成為島上的居民。而在味覺部分，主辦方找來了最有創意的大廚，重現動畫中的經典食物：超逼真惡魔果實慕斯蛋糕、超萌宙斯雲、逼近手掌大的帶骨肉，以及無敵卡哇伊的喬巴棉花糖…等，都有機會在特展限定【輕食區】裡品嚐到這些傳說中的夢幻美食。

7/5正式開展的「ONE PIECE 動畫二十週年紀念特展」網路預售票已銷售破數萬張，除了台灣廣大粉絲的支持，更有星馬、香港…等亞洲各地的航海迷，主動組團約好前來看展。特展主辦單位岳特有限公司黃唯執行長表示：「除了特色輕食及五感體驗設施之外，我們希望讓每一位航海迷走入展區化身成為魯夫，並以魯夫的視角，帶領夥伴們回味冒險的感動。」

除了各個充滿特色的展區外，主辦單位更推出數十款動畫二十週年限定商品於展場內商品區銷售。包含以特展主視覺精心打造的9人Q版小公仔、主視覺喬巴絨毛娃娃等限定商品，都在本次特展獨家登場！而只要在現場購買展期票，將限量贈送即將在8月21日全臺盛大上映的《航海王：奪寶爭霸戰》動畫電影早場優待券。

ONE PIECE 動畫 20週年紀念特展



日期：2019年07月05日（週五）至 2019年09月22日（週日）

地點：台北松山文創園區4、5號倉庫

售票通路及票價：四大超商、博客來及台灣航海王專賣店，自7月5日起展期票價350元。