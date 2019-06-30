《BTS WORLD》OST專輯6/28全球推出　主題曲同步上架

記者樓菀玲／台北報導

網石公司(Netmarble Corporation)於近日宣布，手機遊戲《BTS WORLD》的原聲帶OST專輯，即將在6月28日台灣時間晚間5點正式推出。萬眾矚目的手機遊戲《BTS WORLD》提供玩家擔任BTS經紀人的絕佳體驗，則已在6月26日上市。

《BTS WORLD》的原聲帶OST專輯主題曲《Heartbeat》，6月26日率先在手機遊戲中獨家曝光。這首流行搖滾歌曲，跟隨著7位成員在遊戲中邁向巨星之路的故事播放，歌曲有讓人著迷的音色、團體的和諧的聲音搭配，帶出令人感動又充滿情感的氛圍。這首歌曲由葛萊美獎得主，身兼製作人、混音和作曲者的DJ Swivel製作。

配合OST專輯推出，全新《Heartbeat》MV將會在6月28日上線。這隻影片以《BTS WORLD》遊戲內容《Another Story》為主題，描述著7位成員在不同於現實生活身分的平行宇宙中，變成普通人，並各自過著夢想中的生活。

首張BTS(防彈少年團)的遊戲原聲帶、《BTS WORLD》OST專輯共有14首歌曲，包含遊戲中的背景音樂、每位成員的主題歌曲，和3首已經公布的單曲。這3首單曲分別是Jin、Jimin和Jung Kook演唱的《Dream Glow》、j-Hope和V擔綱的《A Brand New Day》，以及由RM和SUGA獻聲的《All Night》。

《BTS WORLD》是以故事為主軸的手機養成遊戲，引領玩家回到團體尚未正式出道的日子。化身為BTS(防彈少年團)經紀人的玩家，需要追求最終目標--培訓BTS(防彈少年團)成為巨星。

玩家將在遊戲中擔任經紀人角色，使用遊戲內的1對1互動系統，與BTS(防彈少年團)進行虛擬互動。此外，在遊戲內可收藏並升級BTS成員卡片來完成任務，過程中還可以開啟更多故事內容。而在遊戲裡的支線故事《Another Story》，可以看到每位成員以主角身份，呈現專屬於自己的故事內容。