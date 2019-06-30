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古風MMORPG手遊《長生繪夢》即將開啟事前登錄

《長生繪夢》開放事前登錄（圖／智冠提供）

記者樓菀玲／台北報導

Eskyfun遊戲平台今日正式宣佈即將於台港澳地區代理發行一款唯美古風仙靈手遊《長生繪夢》，近期將開放事前登錄活動。《長生繪夢》是一款融合唯美古風及仙靈修仙元素的多人MMORPG手遊。此外，官方同步釋出相關遊戲介紹，感興趣的玩家可參閱以下遊戲訊息。

《長生繪夢》的故事發生在上古天界之境，天界經歷著一次次的輪迴，一直沒有終結。終於，在萬年前的某次輪迴之中，天界所積累的邪念凝聚成心魔、四處肆虐，導致整個仙境生靈塗炭。天帝為了挽救仙界，不得已以犧牲自己作為代價，鎖定時間線，讓無限輪迴陷入長眠，而眾仙為保衛家園，也步入凡塵之中進行歷練，尋求擊敗心魔的方法。

自心魔出現後，一切的不潔之物都開始被魔化，靈寵一族作為世間最純潔的種族，想要打敗心魔的關鍵，便是尋求靈寵一族的幫助，於是玩家的冒險旅程就此展開，並在天界、凡塵之中穿梭，邂逅一隻可愛的靈寵，共同力退心魔，保護家園！

《長生繪夢》的故事背景將在天界和凡間兩處展開，遊戲也採用獨特的技術渲染淡水墨的場景，打造出唯美、舒適的遊戲畫面，因此玩家在遊戲內不僅可以飽覽大好山河，還能見到美輪美奐的奇幻仙境。

除此之外，在遊戲中，陪伴玩家成長的仙靈也是相當重要的玩法之一，《長生繪夢》共有十餘隻仙靈，仙靈將會與玩家一同冒險，其中有可愛、醜萌的造型，讓玩家在緊張刺激的冒險途中感受到治癒系萌物的力量，而仙靈們也有著至關重要的作用。

關鍵字：手機遊戲智冠長生繪夢

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