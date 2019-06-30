ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出

日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出（圖／d/art提供）

記者樓菀玲／台北報導

d/art邀請到日台兩位知名奇幻插畫家──鈴木康士與Blaez Wu，將舉辦『曙暮罔兩｜鈴木康士 x Blaze Wu 雙人展』，預計將在2019年07月13日(六)～08月11日(日)期間於d/art畫廊進行展出。

以遊戲『斑鳩』設計打開知名度的日本知名插畫家鈴木康士，曾參與繪製『紅蓮之王』的卡牌插圖，並且擔任《冰與火之歌》日文版封面插畫，融合了慕夏那種獨特的線條勾勒與寫實厚塗的繪畫風格與設計感，使得鈴木康士的繪畫範疇不受限制，從西洋奇幻到東方怪譚與現代偵探小說等封面插畫皆可看見他的作品。

在台灣有豐富的小說封面作品，以奇幻創作廣為人知的台灣插畫家Blaze Wu，擅長以水彩墨繪技法創作，並且創造了個人手作墨水品牌『墨事典』，以金紅黑三色打造具有浮世繪氛圍的《神祭之歌》，更以此延伸出「世所居存The world I live.」世界觀的衍生創作，近年也運用了《神祭之歌》的線繪風格繪製了音樂遊戲『Cytus α』的主視覺圖像。

日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出（圖／d/art提供）

d/art自2018年3月邀請了日台人氣美少女繪師展出『少女的輪廓│okama × VOFAN雙人展』，這次以奇幻創作為主舉辦第二次日台創作者一同展出『曙暮罔兩｜鈴木康士 x Blaze Wu 雙人展』，鈴木康士也將於7月13日(六)開展當天來台與Blaze Wu一起舉辦簽名會與對談座談，喜愛鈴木康士與Blaze Wu的同好們，歡迎在2019年07月13日(六)～08月11日(日)前來西門d/art觀看日台兩位人氣繪師近百幅讓人不可言喻的魔幻畫作。

d/art taipei

10844 台北市萬華區武昌街二段 14號 2樓 & 3樓（展場）
營業時間：平日下午 13:00-晚上 21:00、假日上午11:30-晚上 21:00
店定休日：星期一

主辦：d/art
協辦：Wacom、夜貓館咖啡屋

關鍵字：鈴木康士Blaze Wu

推薦閱讀

全1:1黃金聖衣到齊！直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出

激戰中台灣！ROG電競聯盟挑戰賽台中槍神大比拼

英雄出少年！ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰15歲國中生奪冠

萬代南夢宮發表動漫風全新PC多人線上遊戲《藍色協議》

宅出新高度 日星本田翼將成為今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋塞爆伺服器 官方表示將延後推出

《Pokémon GO》公開三週年活動　6/29起可遇見異色阿羅拉寶可夢

高人氣大腿！《萊莎的鍊金工房》繁中版將與日本同步發售

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中 SE徵人啟事公開

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Re公主連結》新伺服器即將開放

《長生繪夢》開放事前登錄

日台繪師鈴木康士x Blaze Wu聯展

《BTS WORLD》OST 6/28全球推出

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

魅惑女王露內衣救地球　解扣秀大G黑蕾絲

ROG電競聯盟挑戰賽台中大比拼

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

荷包失守！Steam夏季特賣「下殺2折」

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

直擊聖鬥士星矢燃燒30年主題展

日台繪師鈴木康士x Blaze Wu聯展

ROG電競聯盟挑戰賽台中大比拼

ROG電競聯盟挑戰賽竹彰開戰

動漫風全新PC線上遊戲《藍色協議》發表

本田翼將成今年東京電玩展代言人

《英雄聯盟》聯盟戰棋延後推出

《Pokémon GO》公開三週年活動

《萊莎的鍊金工房》繁中版將同步發售

《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366