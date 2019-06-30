日台奇幻繪師鈴木康士xBlaze Wu聯展　7/13起在台展出

記者樓菀玲／台北報導

d/art邀請到日台兩位知名奇幻插畫家──鈴木康士與Blaez Wu，將舉辦『曙暮罔兩｜鈴木康士 x Blaze Wu 雙人展』，預計將在2019年07月13日(六)～08月11日(日)期間於d/art畫廊進行展出。

以遊戲『斑鳩』設計打開知名度的日本知名插畫家鈴木康士，曾參與繪製『紅蓮之王』的卡牌插圖，並且擔任《冰與火之歌》日文版封面插畫，融合了慕夏那種獨特的線條勾勒與寫實厚塗的繪畫風格與設計感，使得鈴木康士的繪畫範疇不受限制，從西洋奇幻到東方怪譚與現代偵探小說等封面插畫皆可看見他的作品。

在台灣有豐富的小說封面作品，以奇幻創作廣為人知的台灣插畫家Blaze Wu，擅長以水彩墨繪技法創作，並且創造了個人手作墨水品牌『墨事典』，以金紅黑三色打造具有浮世繪氛圍的《神祭之歌》，更以此延伸出「世所居存The world I live.」世界觀的衍生創作，近年也運用了《神祭之歌》的線繪風格繪製了音樂遊戲『Cytus α』的主視覺圖像。

d/art自2018年3月邀請了日台人氣美少女繪師展出『少女的輪廓│okama × VOFAN雙人展』，這次以奇幻創作為主舉辦第二次日台創作者一同展出『曙暮罔兩｜鈴木康士 x Blaze Wu 雙人展』，鈴木康士也將於7月13日(六)開展當天來台與Blaze Wu一起舉辦簽名會與對談座談，喜愛鈴木康士與Blaze Wu的同好們，歡迎在2019年07月13日(六)～08月11日(日)前來西門d/art觀看日台兩位人氣繪師近百幅讓人不可言喻的魔幻畫作。

d/art taipei

10844 台北市萬華區武昌街二段 14號 2樓 & 3樓（展場）

營業時間：平日下午 13:00-晚上 21:00、假日上午11:30-晚上 21:00

店定休日：星期一

主辦：d/art

協辦：Wacom、夜貓館咖啡屋