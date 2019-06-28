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《勇者鬥惡龍》次世代新作開發中 SE徵人啟事公開

《勇者鬥惡龍11》首次本傳確認將進行中文化冬季推出（圖／廠商提供）

記者周之鼎／台北報導

日本遊戲大廠Square Enix於昨（6/28）日發出徵才啟事，寫明了這次徵才的將是負責日本國民RPG《勇者鬥惡龍》的第二開發部，將為了次世代的《勇者鬥惡龍》作品來募集人才。

第二開發部同時也是《勇者鬥惡龍11》的監督內川毅在官方網站表示，這次是為了《勇者鬥惡龍11》後的新挑戰，這款作品將挑戰下個主機世代，這款作品基礎的發想已經完成，已經在進一步提高遊戲質量的狀態。徵人啟事上也寫著「作為勇者鬥惡龍新的HD作品，何不來和堀井雄二與我締造《勇者鬥惡龍》的新歷史？」

雖然很多玩家期待的會是《勇者鬥惡龍12》，但身為《勇者鬥惡龍》系列總監，同時也身兼劇本撰寫的堀井雄二在去年底的電腦娛樂開發者大會CEDEC + KYUSHU 2018上被問到《勇者鬥惡龍12》時，表示《勇者鬥惡龍12》已經有一些關鍵字，並表示希望《勇者鬥惡龍12》的遊戲系統可以和《勇者鬥惡龍11》的劇本一樣受歡迎，在劇本方面則希望有「夢想實現了」的感覺，不過對於《勇者鬥惡龍12》，堀井雄二則坦承還得花上數年的時間。

這次DQ團隊徵求戰鬥系統企劃師、臉部動作設計師、動畫設計師、2DBG設計師以及技術美術共五個職務，顯見新作已經開始動了起來，不過比對堀井雄二的話，這款次世代作品可能還不是《勇者鬥惡龍12》，細數其他系列，近年來還有《勇者鬥惡龍 英雄集結》以及《勇者鬥惡龍 創世小玩家》兩個系列，究竟為何還得等最後官方公開。
 

關鍵字：勇者鬥惡龍PS5次世代

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