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荷包要失守了！Steam夏季特賣「下殺2折」超狂　新活動「大獎賽」曝光

圖、文／鏡週刊

Steam夏季特賣於台灣時間26日清晨正式起跑，不少大作都祭出折扣，包括《刺客教條：奧德賽》《魔物獵人：世界》皆下殺五折，《看門狗2》甚至下殺兩折，不到350元就可買到。特賣從即日起至7月10日，遊戲迷可把握這次促銷，好好撿個便宜，將平常難以下手的遊戲放入收藏。

每年Steam有兩個大的促銷期，一個是聖誕節期間的冬季特賣，一個就是剛起跑的夏季特賣，這次一樣祭出不少大作優惠，除了 《刺客教條：奧德賽》《魔物獵人：世界》皆下殺五折，《隻狼：暗影雙死》也打出8折折扣；另外年初上市就席捲全球的《惡靈古堡2 重製版》也祭出66折的優惠，從1960元下殺到1293元；《惡魔獵人5》也是66折，從1760元下殺到1161元。

此外《刺客教條：起源》祭出4折優惠，從1620元下殺到648元；《文明帝國6》更從1790元下殺到447元，折扣幅度達75%；另外包括《絕地求生》《GTA5》等經典遊戲同樣下殺五折，只要半價就能入手。另外，台灣國產遊戲《返校》也下殺5折，不到150元就能入手；小品類型遊戲如《 Prison Architect 》《 Beholder 2 》也都祭出折扣。

這次的夏季特賣，官方也舉辦「STEAM 大獎賽」，玩家可以從五支隊伍選一支隊伍參賽，玩家須完成任務挑戰，官方會從前三名的隊伍隨機機挑選玩家，贈與Steam 願望清單中的第一個項目。大獎賽的總冠軍隊伍中被隨機選出的玩家，則會獲得其 Steam 願望清單中的前一至三個項目。

Steam夏季特賣連結


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關鍵字：鏡週刊Steam夏季特賣

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