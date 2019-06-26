《魔法水果籃》聲優石見舞菜香及作者高屋奈月漫博來台辦見面會

記者樓菀玲／台北報導

曼迪傳播邀請劇中充滿正能量的女主角本田透聲優石見舞菜香，以及漫畫作者高屋奈月來台，舉辦專屬粉絲的手遞見面會，現場參加的粉絲們除了近距離見到本尊，還能獲得聲優及作者的親筆簽名板。參加資格將於7月3日中午12點於全家FamiPort機台及FamiTicket全網購票網同步開賣。

繼2001年初代《魔法水果籃》動畫，2019年推出的動畫則以全新聲優陣容演出，希望帶給粉絲們耳目一新的感受，承接本作最重要角色本田透的配音，由新生代聲優石見舞菜香擔綱。年僅21歲的石見舞菜香正式出道僅三年，輕柔質樸的嗓音在眾多以華麗萌音為主的新生代聲優中顯得獨特，宛如鄰家女孩無壓療癒且充滿溫度的角色演繹，堪稱氧氣系聲優代表，年紀輕輕即接連演出《多田君不戀愛》、《泥鯨之子們在沙地上歌唱》、《Gamers 電玩咖！》女主角，更獲2019年聲優大賞最佳新人女聲優，未來發展令人期待。

「雪融化之後，就會變成春天」。如同這句《魔法水果籃》經典台詞，日本漫畫家高屋奈月擅長以簡潔柔和的筆觸，繪製一篇篇既催淚又觸動人心的暖心漫畫，其中最著名的作品即為《魔法水果籃》。

本作描述孤身一人的高中女孩本田透與草摩一家相遇，為借重小透的家事能力而讓她住進草摩家，小透也因此得知纏繞著草摩一族的十二生肖詛咒。《魔法水果籃》中，眾多個人特色強烈的角色們交織出溫馨卻又帶著些許悲傷揪心的劇情，在漫畫推出後獲得極大迴響，更於2001年首度動畫化，至今仍是許多7年級生心中永遠的經典。睽違多年，作者高屋奈月將為宣傳新版《魔法水果籃》動畫再度訪台，期待與粉絲相見歡。

《魔法水果籃》聲優 石見舞菜香&作者 高屋奈月 手遞見面會

預購時間：2019/7/3(三) 中午12:00

預購地點：全家便利商店FamiPort機台、FamiTicket全網購票網

限量名額：150名

活動時間：2019/8/4 (日) 10:30-12:00

活動場地：2019漫畫博覽會 C舞台