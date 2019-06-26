《新楓之谷》迎14週年改版　新職業「開拓者」登場

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子今(26)宣布旗下超人氣遊戲《新楓之谷》在台營運14年了！陪伴著所有玩家歷經人生不同階段，感謝台港澳近2千萬名熱情玩家支持，為歡慶《新楓之谷》14週年，《新楓之谷》再次推出全新職業「開拓者」，開拓者是個好奇心旺盛的冒險家，對古代遺物有著深深的憧憬。

即日起，事前創角還能免費領取如寵物及其裝備、開拓者傷害字形、開拓者特效「古代遺跡」等限定獎勵。此外，遊戲內同步推出歷代重點改版造型建築物「全新活動地圖：14號街」玩家可獲得各項BUFF優惠；首度取代轉蛋系統的「黃金蘋果」獎勵更勝以往；另外，再度推出「極限燃燒」則是讓玩家可在創角時提升衝等速度。一系列豐富有趣的活動內容，讓玩家重溫當年與夥伴共同組隊冒險的感動。

《新楓之谷》玩家期待已久的新職業「開拓者」於今天正式開放。冒險者是《新楓之谷》最初始的職業，開拓者即是弓箭手的其中分支，是個好奇心旺盛的冒險家，對古代遺物有著深深的憧憬，某次探索中不小心受到遺跡詛咒的影響，成為能夠活用古代之力的弓箭手。其專用武器為「古代之弓」，利用具有獨自特性的三種類基礎弓術進行戰鬥，對遺物計量條進行充能，衝能完畢，便能使用古代之力進行強化攻擊。

即刻開放事前創角，只要在7月9日前創建新職業「開拓者」，可自動完成參加條件，且於活動過後(7/10 9:00~7/23 23:59)免費獲得新「開拓者」的各式華麗特效飾品及寵物、寵物裝備、開拓者傷害字形、開拓者特效「古代遺跡」、聊天及名牌戒指等限定獎勵。此外，官方同場加映，再推出「極限燃燒」。

極限燃燒限1個帳號1隻，玩家在創建角色時，可以選擇是否成為極限燃燒角色，只要成為極限燃燒角色，於10~200級之間，每提升1級，將會額外再提升2級，達到衝等速度大提升，在升級過程中，還可獲得許多有助等級提升的道具裝備，如寵物蝸牛30等、100等、150等裝備箱子，達成200等之後再領取「Eternal Flame」稱號，大幅增加各項能力數值。



迎接《新楓之谷》在台營運14週年，官方同步推出讓玩家懷念滿滿、令人目不轉睛的「全新活動地圖：14號街」。14號街是《新楓之谷》歷代重要改版造型建築物，其中包括玩家再熟悉不過的「YOU&I」、「ARK」、「Legends」、「NOVA」、「RED」、「超競化」、「V五轉」與「JUSTICE」，各個《新楓之谷》經典場景一次完整呈現，除了擁有前所未有的遊戲體驗外，每棟建築物還有專屬的活動及能力加成可獲得BUFF優惠，包括有15星以下強化破壞機率0%、經驗值增加15%BUFF與升級密藥等，一旦使用即可直接升等。

此外，祭出眾多豐富小遊戲，可輕鬆獲得活動硬幣，包括「楓之谷卡牌」、「楓之谷大富翁」、「反轉黑白棋」、「戰鬥吧!傳說回歸」。透過硬幣，在遊戲內兌換歷代改版超炫紀念裝備。舉例，「戰鬥吧傳說回歸」玩家可選擇特定NPC進行玩家間的戰鬥，進入遊戲後分為兩個隊伍3:3，互相奪取怪物資源升級擊敗玩家，累積分數最高的隊伍進而獲取週年硬幣。

而陪伴玩家多年的「轉蛋系統」，將在本次改版中功成身退。即日起推出「黃金蘋果」，這是官方汲取了十年來玩家們的反饋，祭出全新不同玩法。此次「黃金蘋果」，不僅刪掉轉蛋機裡的不實用道具，玩家抽到大獎的機率更是大幅提升。另外，「黃金蘋果」碎片還可以換取各式實用的道具，且幸運的金色寶箱可讓玩家更有機會獲得大獎。