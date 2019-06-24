打造第四金！狼谷娛樂催生 「亞洲電競大賞」8月底登場

記者周之鼎／台北報導

電競熱浪席捲全球，台灣電競硬體品牌更在這波熱潮中佔有重要地位，台灣電競職業選手屢屢獲得國際佳績，展現台灣在世界電競能見度，近年來從戰隊、選手、賽事運營、直播平台以及完整電競教育產官學各方大力支持下，提到台灣，絕不能忽略電競產業；提到電競，國際也高度關注著台灣。



在台灣，電影產業有金馬獎，流行音樂產業有金曲獎，廣播電視產業有金鐘獎，「三金」為台灣三大娛樂重要獎項，除了希望促進台灣娛樂產業發展，更極力給予各領域專業人士至高的榮耀及肯定。縱使電競在台灣娛樂產業佔有相當重要的一席，卻缺少一個專屬電競人的指標性榮譽獎項。



為了讓外界看見電競產業從業人員逾10年來的付出與努力，狼谷娛樂邀請國內外超過20位知名電競菁英人士籌組專業評審團，擬定14項獎項，頒發給近幾年來的電競風雲人物，以及默默貢獻的幕後英雄。



2019亞洲電競大賞（AEA，Asia Esports Awards）以民間先行的概念，8月31日於微風南山藝文展演中心登場，邀請入圍者、各國電競組織、電競星光齊聚一堂，另結合泛娛樂產業，共同打造前所未有的視聽娛樂盛宴。從典禮嘉賓、舞台設計，到獎項內容設計等，一切皆為電競、實況創作者而生。

2019亞洲電競大賞由狼谷娛樂主辦，TESL台灣電子競技聯盟協辦，指導單位包括CTESA中華民國電子競技運動協會、KeSPA韓國職業電子競技協會、SAFEIS沙烏地阿拉伯電競協會、JeSU日本電競聯合會、ESAHK香港電競總會；並由狼谷競技台以專業4K高畫質同步轉播。規格與三金並駕齊驅，規模更提升至全亞洲，足以代表亞洲最高電競認可，同時促進各國電競人才交流，活絡電競文化與產業環境，一舉讓台灣電競的國際角色昇華。

2019亞洲電競大賞頒獎典禮將在2019年8月31日（六）隆重登場，傍晚以星光大道紅毯開場，氣場注目度比擬三金，頒獎典禮則於晚間7點正式開始，全程於狼谷競技台轉播。屆時亞洲電競群星將聚集於微風南山藝文展演中心，共同見證這專屬電競人的難忘夜晚。8月29日（四）也將舉辦電競論壇，邀請電競圈重量級人物，共同寫下台灣電競圈全新里程碑。