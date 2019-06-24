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嗶波猴有望重出江湖？官方開啟《捉猴啦》20週年推特

記者周之鼎／台北報導

PlayStation自家獨佔遊戲《捉猴啦》已經多年沒有新作推出，但本作始終在玩家心中佔有一定地位。官方於昨（6/24）日開設《捉猴啦》20週年紀念推特，同時在上個月也大幅更新了七年沒動過的官方網站，似乎暗示嗶波猴有望重出江湖。

《捉猴啦》描述猴子樂園的一隻猴子斯貝達因為戴上嗶波猴帽而化身為高智慧但邪惡的存在，並建立了猴子軍團。玩家所扮演的主角小翔必須利用各種高科技武器來捕捉這些邪惡的嗶波猴，由於遊戲本身不但富有遊戲性，而且有趣又可愛，因此獲得大量玩家喜愛。《捉猴啦》遊戲本傳共推出3代，第一款於1999年在PS上推出，後兩代於PS2上推出。特別是3代是PS2當年早期有進行中文化的作品之一，因此也在不少台灣玩家心中留下深刻印象。

這次20週年的推特上目前還沒有公開新作，僅有一張新圖並說到「20年過去了，我跑了很長一段時間，但好奇還有任何人在追我嗎？」，似乎暗譽著不管是重製或是新作，也許這些有趣又可愛的猴子軍團將再次回歸。值得一提的是，除了推特與20週年紀念影片之外，嗶波猴和SIE另一個看板角色「多樂貓」在今年都正滿20週年，台灣已經公開於即日起提供PS4主題下載（限定PLUS會員）。

關鍵字：PS捉猴啦嗶波猴

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