《魔力寶貝M》6/25台港澳正式上線　打造雙向社群生態圈

記者樓菀玲／台北報導

由橘子集團代理，日本遊戲大廠SQUARE ENIX匠心打造MMORPG手遊鉅作《魔力寶貝Ｍ》，今(20日)正式公布台港澳上市時間：6月25日凌晨零時，Google Play和App Store雙平台將同步開放，廣邀台港澳玩家一同重返法蘭王國開啟冒險旅程。

緊扣IP核心的「社群互助」精神，《魔力寶貝Ｍ》將結合beanfun!，透過串聯遊戲世界與現實生活的功能服務，創造最強遊戲社群互動生態圈 -「魔力幫社交圈」，此外，更將大手筆送出3億元零用金，絕對讓玩家福利滿滿、超有感。

遊戲橘子台灣區營運長簡志浩表示：｢《魔力寶貝》是台灣七八年級生極具代表性的回憶遊戲，這次《魔力寶貝Ｍ》上市，對SQUARE ENIX及橘子集團而言，都是非常重要的年度盛事，為此我們不僅要結合beanfun!打造獨一無二的社群生態圈，更為了「魔力幫社交圈」發展，將要發送高達3億元零用金給魔力玩家，期待6月25日正式上線後，與台港澳玩家們共襄盛舉！」

SQUARE ENIX中國總經理林寅雄表示：｢《魔力寶貝M》是SQUARE ENIX經典IP手遊化的重要作品，也是我們相當重視的一款遊戲，我們很期待這次與經營經典 IP相當拿手的夥伴－遊戲橘子合作，希望將《魔力寶貝Ｍ》的精彩遊戲內容帶給玩家們，期待大家的支持，讓《魔力寶貝M》能創下佳績，再展光芒。｣

《魔力寶貝M》承襲了經典遊戲IP的完整世界觀及日系可愛畫風，同時保留核心回合制玩法，喚起眾多魔力玩家的美好回憶！透過多元的角色選擇搭配職業類型，並還原9大系列上百種的豐富寵物，將再次帶給玩家最正統MMORPG遊戲體驗！自5/28(二)事前預約開放以來，目前已突破100萬玩家參與的亮眼成績，而為了讓玩家有升級的體驗感受，《魔力寶貝M》更進一步針對「職業平衡」、「升級加速」、「提升獲得金幣量」等眾多系統設定進行全面優化。

《魔力寶貝M》不僅將當年最經典的BGM音樂重現，更特地邀請到多位日本知名聲優獻聲演出，如高橋李依、佐倉綾音、松岡禎丞等日本超人氣動漫的聲優，讓玩家不僅享受《魔力寶貝M》精緻可愛的遊戲畫風，同時還能擁有華麗的聽覺饗宴，體驗最正統的日系遊戲、身歷其境。

為傳承IP核心精神的「友情互助」概念，《魔力寶貝Ｍ》將結合beanfun!，透過串聯遊戲世界與現實生活的功能服務，創造最強遊戲社群互動生態圈 -「魔力幫社交圈」！透過beanfun!帳號登入遊戲，在遊戲中加入家族，將在beanfun!中自動同步拉入家族聊天群當中，可以立刻與現實中的家族好友進行聊天。

例如「打寶通知」在遊戲中獲得稀有道具，將會發送通知至家族群組，分享喜悅零時差。未來也將會針對社群力，進一步推出號召「好友上線」，並可以「好友定位」功能尋找好友所在伺服器，以及「訊息同步」將遊戲內訊息即時同步至家族群組內。

為活絡「魔力幫社交圈」的社群交流、希望所有魔力玩家可以更快速的發展家族勢力，特別在遊戲上市期間祭出３億元零用金。並同時推出「魔力寶貝M家族卡」活動，上市後使用beanfun!帳號登入《魔力寶貝M》遊戲，達成指定任務即可獲得會員卡點數，可至全台數百間實體合作商家兌換各項商品與優惠。