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森林髮夾彎尬一波！《跑跑卡丁車》簡中手遊7/2推出

森林髮夾彎尬一波！《跑跑卡丁車》簡中手遊7/2推出（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

▲ 遊戲宣佈將在 7 月 2 日推出。（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

由世紀天成與騰訊共同合作推出的手機遊戲《跑跑卡丁車 官方競速版》，官方在日前在世紀天成「2019TGG」夏季盃全國總決賽當中，宣布遊戲即將在 7 月 2 日在推出簡中版，目前該作尚無繁中版消息。

根據官方網站所公開的消息指出，本次將推出《跑跑卡丁車 官方競速版》將會收錄過去 PC 版的經典地圖，例如：城鎮高速公路、沙漠金字塔等等，還有當年相當經典的森林髮夾彎地圖。至於遊戲角色方面，官網目前已曝光藍寶、痞子妹、海盜船長、囡囡、睏寶、栗子等六名角色，其他經典角色例如ㄚ肥、工頭、小蜜桃則是可能在日後推出。

森林髮夾彎尬一波！《跑跑卡丁車》簡中手遊7/2推出（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

森林髮夾彎尬一波！《跑跑卡丁車》簡中手遊7/2推出（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

森林髮夾彎尬一波！《跑跑卡丁車》簡中手遊7/2推出（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

▲ 官方目前僅公開六名角色。（圖／翻攝自《跑跑卡丁車 官方競速版》官方網站）

據了解，這次的《跑跑卡丁車》手機版將由騰訊和世紀天成共同營運，遊戲早在 2018 年 3 月時便已經對外展開測試，然而在此之後一直遲遲未有正式上市的消息，直到 2019 年年初，騰訊終於對外公佈了遊戲官方網站，並且將遊戲名稱定調為《跑跑卡丁車 官方競速版》，在當時引發了不少玩家關注。

就在遊戲官方網站曝光過後，但是官方依舊沒有針對遊戲的上市時間、後續測試有進一步的消息，原本一度讓許多玩家相當期待的《跑跑卡丁車 官方競速版》，就這樣再度沉寂了一段時間，直到 2019 年 5 月，官方終於宣布遊戲將展開測試，才終於讓等待已久的玩家看見一絲曙光。

關鍵字：跑跑卡丁車

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