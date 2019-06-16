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新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

電競中心／綜合報導

華碩 ROG 玩家共和國與東森電競雲合辦、intel贊助舉辦之首屆「ROG電競聯盟挑戰賽：PUBG直播派對」預賽今（6/16）日進入第一週第二日的賽程，於RS休閒概念館竹圍店與駭客ROG旗艦店兩地開打。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

現今網咖講求高配備，RS休閒概念館竹圍店與駭客ROG旗艦店同樣採用華碩電競品牌ROG玩家共和國的強大電腦硬體，讓玩家玩起遊戲來更是得心應手。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

本次比賽以《絕地求生》戰爭模式為主，分別以突擊步槍、衝鋒槍與狙擊槍各打一場，相較於昨日的比賽，今日更是高手雲集，昨日差點能打入前兩名飲恨的玩家今日也尋求再戰的機會，第一場突擊步槍戰booooowei0627就先拿下30個人頭取得第一場榜首。在接下來的衝鋒槍戰再居第一，但到了第三回合狙擊槍，善於狙擊的玩家則開始發揮自身槍法，最後由8DS_BoFish取勝。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

▲趁著賽前選手大吃網咖名物泡麵補體力。

經過成績計算後，由booooowei0627獲得冠軍，8DS_BoFish獲得亞軍。兩位都還是高中生，但都有參加過比賽的經驗，booooowei0627是第一次拿到冠軍，自己大約半年前才接觸《絕地求生》，目前還沒有加入戰隊，來網咖打線下賽更緊張，這次打的時候相當緊張手都在抖，未來有考慮走電競這條路。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

8DS_BoFish則是在歷經昨天的失敗後，今天再次挑戰，經過昨日的洗禮今天比賽也更放的開，因此可以發揮出自己的實力，不過本來跟朋友約了一起來但被朋友放鴿子，還想說要是如果今天再打不好下禮拜再戰，不過幸好這次成績不錯。8DS_BoFish覺得戰爭模式比較要靠一點運氣，而且分數拉鋸很近所以更容易緊張，未來如果有機會也想要朝電競選手之路邁進。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

ROG電競聯盟挑戰賽的預賽還持續進行中，接下來三週除了北部外，也將在中、南部舉辦預賽，想參賽的玩家還可前往報名。

▲新世代槍神！ROG電競聯盟挑戰賽第二日高中生奪冠。（圖／記者周之鼎攝）

※合作網咖

RS休閒概念館竹圍店：新北市淡水區民權路105號6樓
駭客ROG旗艦店：台北市北投區石牌路二段90巷17號1樓


 

關鍵字：ROG華碩網咖絕地求生

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