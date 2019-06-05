《黑色沙漠M》全新世界王「震怒的摩斯肯」登場

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韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（5日）宣布全新世界王「震怒的摩斯肯」登場，並新增真深淵等級防具，同時針對可帶給冒險家豐厚獎勵的世界貿易新增了便利性功能、以及深受冒險家喜愛的討伐新增了連續開始功能。

位於賽林迪亞自治領的血腥修道院，有著被人們聞之色變的「摩斯肯」，曾經他是信奉艾爾利恩神的祭司，卻被呼喚成為邪惡的召集者，並且獻出了自已給克價卡當成了祭品，摩斯肯的身軀殘留著對克價卡的渴望，為原本平和的修道院，染上了無法被掩飾的血色。在冒險家等級達到45等後，可於血腥修道院入場參與討伐「震怒的摩斯肯」。成功攻下「震怒的摩斯肯」時，可隨機得到「真摩斯肯的鞋子」、「摩斯肯的鞋子」、「摩斯肯的證物」。

在本次更新後，冒險家只要滿足製作條件時，可在[領地-裝備工坊]製作真深淵防具及深淵防具，包含本次更新後新增的真摩斯肯的鞋子等各種真深淵及深淵等級防具。另外值得留意的是，在冒險家角色等級到達60等以上時，可藉戰鬥的痕跡獲得「英雄的痕跡」道具，冒險家可利用「英雄的痕跡」製作部分真深淵防具及深淵防具。

深受冒險家喜愛的世界貿易，新增了可以自動進行的功能，在世界貿易20等以上的冒險家，才可使用世界貿易自動進行事件功能，同時也新增討伐連續開始功能，在點擊遊戲介面中的[開始連續討伐]的按鈕後，可從紅鼻子開始至持有入場券的頭目為止依順序反覆開始討伐。



在本次更新後，《黑色沙漠 MOBILE》營運團隊也準備了多樣的豐富活動，準備陪伴冒險家們度過端午連假，包含登入獎勵提高30倍的活動持續進行外，同時也舉辦了端午節龍舟FESTA 活動，冒險家只要完成指定條件，將可以換取黑精靈的龍舟箱子，打開箱子時可以獲得[神話]文物箱子以及其他豐富獎勵。

另外夏卡魯商店也提供了獲得[神話]~[深淵]裝備機率提昇活動，以及世界王裝備碎片獲得量增加的活動，同時也邀請全遊戲冒險家一同參與討伐頭目，只要全伺服器達到指定討伐次數，將會進行全服發送獎勵。