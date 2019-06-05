正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

▲正妹直播主Berry大秀好身材。（圖／翻攝YouTube影片，下同。）

網搜小組／綜合報導

日本著名漫畫《航海王》中的女主角「娜美」，擁有超逆天火辣身材，加上鮮明個性擁有大群男粉絲，也是女性Coser最想挑戰的角色之一，不過因為身材太難還原，離完美詮釋總差一步。但韓國正妹遊戲直播主「Berry」挑戰Cosplay「娜美」超成功，靠著姣好身材完美還原，影片2天就累積近50萬次的點閱。

Berry日前在YouTube上傳了一段影片，影片中可看見她展示自製的「娜美」專屬比基尼等服飾，還搭配化妝上刺青的過程，完成後還放上自己與「娜美」的實際對比照片，過程中自己的絕美身材與胸前凶器也讓粉絲大飽眼福。

▲年僅23歲的Berry是一位遊戲直播主。

影片引起許多網友的熱烈討論，許多人都紛紛留言，有人就表示，「Berry身材就是辣！」、「身材超好」、「很有誠意！很像！」、「有奶有推」、「啊嘶～」

年僅23歲的Berry是一位遊戲直播主，實況內容除了遊戲之外，有時也會表演跳舞或是分享運動等日常生活，因為身材火辣，除了擁有豐滿的H乳還有「絕美水蛇腰」，直播時還會大方展露自己的性感身材，已經累積許多死忠粉絲。

▲Berry已結婚且育有一個孩子，身材卻保養得宜。

不過Berry已結婚且育有一個孩子，身材卻保養得宜，在她身上絲毫找不到贅肉，她還在影片中解釋，「因為我很喜歡『航海王』的女性角色」，這次在家中嘗試Cos「娜美」，從必備的綠色比基尼、手臂刺青、橘紅色假髮到臉上妝容，全都一比一模仿。