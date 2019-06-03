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緩步走入歷史 3DS未來4個月沒遊戲上市

▲緩步走入歷史 3DS未來4個月沒遊戲上市（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

雖然在Nintendo Switch推出後，任天堂並沒有停止販賣3DS家族系列產品，並聲稱兩者可以並存，不過事實仍勝於雄辯，在日本任天堂的官網上，從6～9月的發售表中，已經不見任何3DS作品要推出，也意味著3DS已經在自然情況下漸漸走入歷史。

雖然任天堂在2017年7月就宣布停產「New Nintendo 3DS」，不過大尺寸的「New Nintendo 3DS LL」和省略裸視 3D 顯示功能的 N2DS 廉價機種「New Nintendo 2DS LL」與「Nintendo 2DS」至今都仍持續銷售中。但即便遊戲機仍存在，沒有遊戲也是沒用。從任天堂官方的發售表中，可以看到未來4個月沒有任何一款3DS的遊戲要發售。無論是其他遊戲廠商或是任天堂自己，都已經很明顯以Nintendo Switch做為新遊戲的開發主力。

▲發售表已經可以看到3DS變灰無法選擇。

雖然市場已經完全倒向新機，不過依據任天堂財報顯示， 3DS 仍有一定的銷售動能，像是《瑪利歐賽車7》在上個財年（2018/4～2019/3）於全球仍能賣出121萬套。市場觀察也指出，廉價的3DS會容易讓父母更有意願購入給年幼子女，加上3DS自2011年推出以來，已經累積了不少任天堂的知名好遊戲，只要不介意是不是最新遊戲，3DS可玩性依然很高，因此雖然Nintendo Switch開賣已經2年，3DS卻還能繼續撐下去。

關鍵字：3DS任天堂

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