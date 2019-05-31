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《少女☆歌劇》見面會落幕　小山百代、富田麻帆來台會粉

《少女☆歌劇》見面會落幕　小山百代、富田麻帆來台會粉（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

由Ateam與TBS（JAPAN）及BUSHIROAD共同開發的智慧型手機遊戲《少女☆歌劇Revue Starlight -Re LIVE-》，上週正式推出屆滿一個月，為感謝玩家們對遊戲的支持與喜愛，官方於週六（5/25）在台北舉辦見面會，特別邀請到飾演愛城華戀、天堂真矢的小山百代及富田麻帆來到台灣，難得的機會與玩家近距離體驗各式趣味互動，讓參與玩家們大呼不虛此行，留下美好難忘的回憶。

活動尚未開始前，已有大批熱情的玩家排隊等候入場，足見玩家們對於活動的熱愛與期待。小山百代、富田麻帆開場就以中文親切地與玩家打招呼，玩家們也回以熱烈掌聲歡迎小山百代、富田麻帆來到台灣，為見面會揭開精彩序幕。

《少女☆歌劇》見面會落幕　小山百代、富田麻帆來台會粉（圖／業者提供）

本次活動上玩家們經由提問對於兩位有更深入的認識，小山百代及富田麻帆的逗趣回答也讓現場充滿了歡笑，緊接而來的是與台灣有關的機智問答活動，官方特別準備了三個與台灣食物有關的選擇題考驗小山百代及富田麻帆，台下玩家們不時以肢體動作給予提示，主持人也在問答結束後，帶來台灣小吃「芋圓」給小山百代、富田麻帆品嚐，讓兩人對台灣美食留下深刻印象。

《少女☆歌劇》見面會落幕　小山百代、富田麻帆來台會粉（圖／業者提供）

而見面會上玩家最期待的福利活動，官方準備了豐富遊戲週邊，玩家只要答對「遊戲問答」就可以將禮物帶回家，讓玩家拿好拿滿。而最後的壓軸活動「VS Revue」則由小山百代、富田麻帆與玩家進行現場遊戲對戰，首場兩位聲優率先開戰，經過激烈的對戰後是由小山百代勝出，小山百代也很興奮的將獲勝的畫面截圖下來當作勝利紀念，接著就是由小山百代及富田麻帆各自與現場幸運玩家相互交手，最後兩人皆以勝利來告終。

《少女☆歌劇》見面會落幕　小山百代、富田麻帆來台會粉（圖／業者提供）

關鍵字：手機遊戲少女☆歌劇Revue Starlight

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