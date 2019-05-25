MAD4:0橫掃TXO　稱霸2019 GCS春季職業聯賽

▲ MAD 4:0 橫掃 TXO 奪冠。（圖／記者樓菀玲攝）



記者樓菀玲／台北報導

《傳說對決》2019 GCS 春季職業聯賽冠軍賽於今日熱鬧嗨翻台北網球中心，高人氣戰隊的世紀之戰吸引現場超過2,700人觀賽，共同見證本季冠軍與2019 AWC世界盃代表隊的誕生，最後由MAD一舉拿下2019 GCS 春季職業聯賽冠軍的殊榮，並且代表GCS賽區於六月底至越南峴港再次挑戰AWC世界盃冠軍。

今日春季總冠軍賽由2018年AIC冠軍選手擔任班底的MAD 出戰季後賽排名第一的人氣戰隊 TXO，經過四場龍爭虎鬥，本季磨合再出發的MAD Team毫無懸念地以4:0的成績橫掃TXO，並由MAD Team的Neil一舉奪下春季冠軍賽的MVP，2019 AWC世界盃另一隻代表隊則將由NVM、ONE Team與TXO於6月8日至9日進行冒泡賽選拔而出。

今日賽事由GCS職業賽玩家票選出的十位明星選手進行一場精彩絕倫的表演賽揭開序幕，同時並頒發本次《Garena 傳說對決》2019 GCS 春季賽個人獎項，MAD Team的中路 Neil 一舉抱走MVP王、五連殺王、最佳打野、擊殺王與最高場均擊殺等五個獎牌，可謂秀翻全場。緊接著本日冠軍賽出戰隊伍MAD Team與TXO全體選手在GCS春季賽主要合作夥伴TOYOTA特別訂製的四款「Tone車」護送下帥氣進入會場，現場歡聲雷動、氣氛熱到最高點。

今日春季職業聯賽冠軍賽採BO7賽制，首局開局由MAD無損吃下第一條魔龍，遊戲時間來到3分鐘時MAD四人包夾擊殺TXO琳蒂，順利拿下團隊首殺；緊接著MAD成功點掉TXO上路外塔，TXO中路雖主動反擊打出一波1換2，但比賽節奏仍被MAD掌握。

遊戲時間15分鐘時爆發關鍵會戰，MAD在中路擊殺TXO琳蒂並展開深淵魔龍的爭奪，TXO損失一員也未能成功搶下，最後更將凱薩拱手讓給MAD，雙龍護體的MAD 在上路放出天空巨龍，搭配4-1分推帶著兵線一口氣攻破TXO三路防禦塔，直搗主堡拿下第一盤的勝利。

第二局賽事由MAD擊殺TXO愛麗絲拿下第一顆人頭，也防止TXO參與魔龍爭奪戰，MAD便順利以滿員之姿拿下首龍；比賽來到5分鐘時MAD三人包夾上路擊殺TXO麥克斯，也順勢拔掉上路外塔，此時TXO往下欲攻擊MAD防禦塔，但被MAD一波回防及時趕到，TXO龍馬與蘇直接被帶走，MAD亥犽更抓緊時機點掉TXO中路外塔。

遊戲時間8分鐘時MAD拿下第一隻凱薩並把天空巨龍放在上路，隨著兵線推進祭出2-2-1分推，打穿TXO上中路後直點主堡，TXO於主堡血量僅剩1/3時成功防守，成功擊殺MAD四人將戰線持續往後拖延。最後一波攻勢則在14分鐘時雙方的中路會戰，由MAD打出一波0換3並直攻TXO主堡再拿下一勝。

連敗二局的TXO在第三局積極搶攻，成功的在魔龍出生前擊殺MAD莉莉安拿下首殺，也讓MAD無力爭奪魔龍；緊接著雙方在彼此塔下互有來往，僵持到4分鐘時TXO莫拉使出大招搭配超人攻勢直接擊殺MAD弗洛倫，但MAD兩員不甘示弱往下路逼近擊殺TXO洛克且拔掉敵方下路外塔，TXO至此仍勉強維持不到1k的經濟領先；MAD龍馬則趁TXO超人支援時點掉TXO上路外塔，中期的混戰也讓MAD取回微幅的中路控制優勢。

8分半時在MAD納克羅斯與弗洛倫的中路夾殺下一口氣帶走TXO兩顆人頭與一座中路外塔，經濟差距來到四千、人頭數則有四顆的優勢。遊戲時間10分鐘時MAD吃下凱薩、在上路放出天空巨龍，再度複製上一局的2-2-1分推戰術，以迅雷不及掩耳之速拔掉4座塔並打穿上路防線。背水一戰的TXO試圖往前追擊，不料被MAD回身反打帶走4顆人頭，最後MAD大破TXO主堡以三連勝之姿取得聽牌優勢。

退無可退的TXO第四局重整旗鼓，順利搶下前二條魔龍，但MAD也持續拉高經濟量讓經濟差距維持在可控範圍，雙方都謹慎等待開戰時機；遊戲時間8分鐘時雙方終於爆發凱薩爭奪戰，最後由TXO吃下凱薩並帶走往前爭奪的MAD瑪迦；領先一千經濟的TXO此時選擇在下路放出天空巨龍並無痛收下魔龍，祭出4-1分推成功處理掉敵方下路內塔，但在高地塔前被MAD以滿員狀態防守成功，MAD也始終將經濟差維持在兩千。

掉了三座塔的MAD隨後全員往下包夾，順利擊殺TXO卡莉與科里納卡、並趁機在12分鐘時吃下凱薩，再度取回賽局優勢。14分半時TXO五人集結欲包夾MAD夜叉，夜叉靠著精湛的走位死裡逃生、同時MAD其他成員及時趕到反包夾TXO五人，以一波2換2結束這場會戰。

17分時MAD僅靠夜叉一人在下路分推，夜叉雖交出人頭但也等到隊友及時雨，MAD便順勢全破TXO三路高地塔直搗主堡，一舉拿下2019 GCS 春季職業聯賽冠軍的殊榮。同時，將代表GCS賽區於六月底至越南-峴港再次挑戰AWC世界盃冠軍。