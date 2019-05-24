ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

系列最終作!？《聖女之歌ZERO》二部曲下週推出搶先體驗版

記者周之鼎／台北報導

唯晶科技集團旗下風雷工作室昨（5/23）日公開，《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」將於5月28日在Steam平台推出搶先體驗版本，正式版下半年上市。

2D橫向卷軸冒險劇情遊戲《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」 完整1至15話開發工作已經接近尾聲。風雷工作室表示，《聖女之歌》這個系列的開發，即將在《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」正式版上市後，暫告一個段落。預計在5月28日於Steam推出Early Access搶先體驗版本，讓玩家進行遊玩並以參與反饋的方式，與遊戲一起成長、共同走完最後一哩路，並在今年下半年發佈完整章節的正式版。目前Early Access搶先體驗版本售價為新台幣320元。

風雷工作室表示，自《聖女之歌ZERO》「首部曲」發售以來，團隊深刻檢討遊戲不足之處，並在製作「二部曲」初期便積極邀請玩家進行體驗測試。從玩家給予的反饋與建議當中，團隊得到極大的收穫，也多次調整與修正細節。此次運用3D建模、粒子特效技術與渲染器打造「二部曲」長篇奇幻物語的篇章，使遊戲畫面及操作度更為順暢，戰鬥關卡的難度也分為輕鬆、標準、惡夢三種模式選擇。透過細膩的人物描寫，將帶領玩家進入聖女世界觀中角色們最真實的內心世界。

《聖女之歌ZERO》「二部曲」搶先體驗版本預計先開放1至7話，遊戲時長大約15小時；正式版預計今年下半年上市，共計15話，遊戲時長預計會達到30至40小時。

不過開發團隊也表示，自從重新啟動經典單機遊戲《聖女之歌》系列的開發以來，期間雖承受著巨大的財務壓力，但市場環境競爭日趨劇烈，同時面臨強課金手機遊戲及優秀獨立遊戲的雙面夾殺，團隊在長期堅守理想前提下，也思考退居幕後、轉戰合作開發領域或外包開發領域，以期累積更充沛的技術及能量，在未來迎接更強的挑戰，因此在《聖女之歌ZERO》「二部曲」下半年正式版上市完結後，將暫別自製遊戲舞台，《聖女之歌》系列的開發也將正式告一段落。

風雷表示，延期多年的《聖女之歌1&2語音版》也將在5月28日免費開放下載。團隊表示之前因有些難以破解的bug在少數設備上會出現，造成《聖女之歌1&2語音版》的發佈一再延後。由於接下來團隊不再有人力進行維護和修改，因此團隊決定開放《聖女之歌1&2語音版》免費下載，給多年等待的老玩家一個交代。

此外，《聖女之歌ZERO》首部曲「奉獻」曾於2018年登上PlayStation 4平台，在全球發行，今(23)日正式登陸任天堂Switch及iOS雙平台。Switch日本數位版售價為1480日圓，iOS售價則為3.99美元，首發日至5月26日提供2.99美元的折扣價格。

關鍵字：聖女之歌Zero二部曲

推薦閱讀

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場　官方承諾6月在台舉辦大活動

《Free Fire》春季盃5/26華山決戰　齊爭超過15萬總獎金

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》　合作活動開放預約

竄位旗艦鼠王 羅技推出經典電競滑鼠G502無線版搶頂端市場

全台唯一電競脫口秀《電競讚起來》 狼谷競技台周日登場

系列最終作!？《聖女之歌ZERO》二部曲下週推出搶先體驗版

確定搬了！英雄聯盟、傳說對決職業賽將移師三創細節公開

【廣編】《天堂2：革命》釋出更新　同盟遠征系統、新羅馬競技場登場

破系列預購紀錄！《全軍破敵：三國》正式上市

NEXON RPG手遊華麗之作　《OVERHIT》公開上市時間

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《楓之谷M》新冒險家登場

《超機動聯盟》 iOS搶先上架

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場

Free Fire春季盃5/26華山決戰

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》

專訪／解密小幫手003

牛排加入《英雄聯盟》LPL RNG擔任主教練

快打開Steam領這兩款免費遊戲

14種《模擬市民》的超黑暗玩法

Garena電競館即將吹熄燈號

最新新聞

《爆爆王M》新模式1:1對戰登場

Free Fire春季盃5/26華山決戰

《夢幻模擬戰》連動《櫻花大戰》

羅技推出經典電競滑鼠G502無線版

電競脫口秀《電競讚起來》 周日登場

《聖女之歌》二部曲下週推體驗版

LMS、CGS移師三創細節公開

Array

Array

《OVERHIT》公開上市時間

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366