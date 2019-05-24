系列最終作!？《聖女之歌ZERO》二部曲下週推出搶先體驗版

記者周之鼎／台北報導

唯晶科技集團旗下風雷工作室昨（5/23）日公開，《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」將於5月28日在Steam平台推出搶先體驗版本，正式版下半年上市。

2D橫向卷軸冒險劇情遊戲《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」 完整1至15話開發工作已經接近尾聲。風雷工作室表示，《聖女之歌》這個系列的開發，即將在《聖女之歌ZERO》二部曲「記憶的傷痕」正式版上市後，暫告一個段落。預計在5月28日於Steam推出Early Access搶先體驗版本，讓玩家進行遊玩並以參與反饋的方式，與遊戲一起成長、共同走完最後一哩路，並在今年下半年發佈完整章節的正式版。目前Early Access搶先體驗版本售價為新台幣320元。

風雷工作室表示，自《聖女之歌ZERO》「首部曲」發售以來，團隊深刻檢討遊戲不足之處，並在製作「二部曲」初期便積極邀請玩家進行體驗測試。從玩家給予的反饋與建議當中，團隊得到極大的收穫，也多次調整與修正細節。此次運用3D建模、粒子特效技術與渲染器打造「二部曲」長篇奇幻物語的篇章，使遊戲畫面及操作度更為順暢，戰鬥關卡的難度也分為輕鬆、標準、惡夢三種模式選擇。透過細膩的人物描寫，將帶領玩家進入聖女世界觀中角色們最真實的內心世界。

《聖女之歌ZERO》「二部曲」搶先體驗版本預計先開放1至7話，遊戲時長大約15小時；正式版預計今年下半年上市，共計15話，遊戲時長預計會達到30至40小時。

不過開發團隊也表示，自從重新啟動經典單機遊戲《聖女之歌》系列的開發以來，期間雖承受著巨大的財務壓力，但市場環境競爭日趨劇烈，同時面臨強課金手機遊戲及優秀獨立遊戲的雙面夾殺，團隊在長期堅守理想前提下，也思考退居幕後、轉戰合作開發領域或外包開發領域，以期累積更充沛的技術及能量，在未來迎接更強的挑戰，因此在《聖女之歌ZERO》「二部曲」下半年正式版上市完結後，將暫別自製遊戲舞台，《聖女之歌》系列的開發也將正式告一段落。

風雷表示，延期多年的《聖女之歌1&2語音版》也將在5月28日免費開放下載。團隊表示之前因有些難以破解的bug在少數設備上會出現，造成《聖女之歌1&2語音版》的發佈一再延後。由於接下來團隊不再有人力進行維護和修改，因此團隊決定開放《聖女之歌1&2語音版》免費下載，給多年等待的老玩家一個交代。

此外，《聖女之歌ZERO》首部曲「奉獻」曾於2018年登上PlayStation 4平台，在全球發行，今(23)日正式登陸任天堂Switch及iOS雙平台。Switch日本數位版售價為1480日圓，iOS售價則為3.99美元，首發日至5月26日提供2.99美元的折扣價格。