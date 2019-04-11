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《黑色沙漠M》最強深淵裝登場　現身古代戰士第十個房間

《黑色沙漠M》最強深淵裝登場　現身古代戰士第十個房間（圖／PEARL ABYSS提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（11日）宣布將首度開放「古代戰士的第十個房間」，同時新深淵裝備「空虛的盔甲」將首度現身，這也是目前既有深淵裝備中最強的盔甲。此外遊戲同步新增鬥技場「冒險家的影子」配對系統及優化黑精靈模式。

在本次更新中，新增了「古代戰士的第十個房間」，冒險家戰力只要達到5900以上，並準備好20個古代石板，即可進入冒險，同時間只要通過此考驗，將有機率性獲得包含覺醒技能教本在內的新深淵等級裝備「空虛的盔甲」，值得留意的是，此裝備是既有深淵裝備中最強的盔甲。

當冒險家在鬥技場內找不到合適的對手可匹配，無法一決高下時，系統將為冒險家自動配對與「冒險家的影子」隨機職業進行對決。當與「冒險家的影子」對決勝利時，可獲得與一般冒險家對決時50%的鬥技場分數！同時深受冒險家喜愛的黑精靈模式，今日更新後也新增了「立刻前往戰鬥區域」的選項，冒險家只要點擊這個選項，將會自動移動至與自己戰鬥力相符的區域，開始進入黑精靈模式。

官方表示從今日更新後，營運團隊也準備了多樣性的活動供冒險家們挑戰，冒險家只要挑戰特定的世界王，並完成指定條件，即可獲得豐富獎勵！同時每日只要參加鬥技場到達指定場次，最高可獲得高級黑結晶禮包等豐富好禮！ 此外若是符合指定條件的回歸冒險家，也可接取特定的任務，獲得包含三世代寵物箱子等禮品，請冒險家千萬不要錯過。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

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