小雲寶寶露胸道歉！泳衣「雪白8字型擠炸」嬌喊：發熱暈暈　誠意被網讚爆

▲小雲寶寶在網路上有著不小的人氣。（圖／翻攝小雲寶寶臉書，下同）



網搜小組／鄒鎮宇報導

知名遊戲實況主香港籍23歲正妹「小雲寶寶」（謝天雲）曾因爆發外流事件而沉寂近1年時間，去年也重回網路經營，讓不少粉絲回歸關注。小雲寶寶日前要出席直播節目，卻因身體不適沒有參加，這才PO出「誠意道歉照」請求原諒，而照片也瞬間被網友讚爆。

遊戲實況平台「J Team 遊戲娛樂」8日公布，小雲寶寶將參加10日晚間的「今晚唱走心」的直播節目。但「J Team 遊戲娛樂」10日卻突發發出聲明，表示小雲寶寶因身體不適而無法參加，讓死忠粉絲非常痛心。

▲小雲寶寶因缺席直播，直接PO美照道歉。（圖／翻攝小雲寶寶臉書）



對此，小雲寶寶當下也在臉書發文道歉說，「昨天愛炫自己的小朋友出事了 發熱暈暈 對不住」，「我應該怎樣屬罪（贖罪）」，並附上一張「誠意道歉圖」，立刻吸引3600多名網友按讚留言。

照片中可以看到，小雲寶寶身穿名牌泳衣，露出雪白的肌膚，恰巧和深色的泳裝形成對比。網友看完紛紛留言，「道歉露出xx是基本的吧」、「這樣好嗎」、「讚」。

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