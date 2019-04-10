我們玩同一款遊戲？台灣玩家31分鐘破《隻狼》登世界最速寶座

記者周之鼎／台北報導

以高難度聞名的新作《隻狼》讓許多玩家玩到摔手把，但遊戲神人可是隱藏在世界各個角落，依據Speedrun的最新統計，台灣玩家Qttsix（六希夫）僅花了31分6秒就破關，目前暫居《隻狼》世界最速通關的寶座。

《隻狼：暗影雙死》是由曾開發《黑暗靈魂》、《血源詛咒》的 From Software開發， From Software的遊戲過去就以難度高著稱。在《隻狼》推出後，不少玩家再次體驗到了From Software的「挑戰」是有多麼困難，不管是付錢請人破官、摔把手、折光碟等真實笑話都在網路上不斷流傳。

但在3月底發售約一週時，全球就有許多高手玩家開始進行「Speedrun」的挑戰，也就是挑戰「最速通關」，這是近年來玩家對於某些經典或是相當困難的遊戲所自行進行的挑戰。一開始從兩個小時逐步往前推進，而如今台灣玩家Qttsix（六希夫）再次突破紀錄，以 31分6秒 超越南韓玩家獲得榜首，在Qttsix的影片中可以看到挑戰最終頭目葦名一心時還有失誤陣亡一次，復生後成功通關時似乎相當興奮，一連狂飆了一大串髒話。

▲Qttsix（六希夫）破關實況。

《隻狼》中的兩個結局 「修羅」及「斬斷不死」，一般來說選擇「修羅」結局的遊戲時數會比「斬斷不死」來的少，Qttsix（六希夫）獲得最速的是 「修羅」，而在「斬斷不死」中，六希夫最快的速度則是47分28秒，目前暫居第二書給美國玩家2分35秒。

Qttsix在影片中表示自己是第一天開始挑戰Speedrun，許多台灣網友也都在 Qttsix的影片下給予道賀「 太猛啦 史上最快男人﻿」、「 又一個不小心 記錄就破了﻿」。不過《隻狼》的最速挑戰還會不斷下去，Qttsix能否再次突破自己的紀錄，又或者還有哪位玩家可以超越，都是玩家值得關注的焦點。



