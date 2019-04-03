電競女神穿黑色晚禮服露美腿　小葵：觀眾喜歡我最舒服的樣子

網路新聞中心／台北報導

狼谷競技台節目《挨踢教室》由 SoBaD （張軒齊）主持，邀來電競女神小葵大聊網紅甘苦談，當聊到如何將觀眾留在頻道？小葵神回，「這跟感情一樣，勉強不來的，我只能做好我自己，觀眾喜歡我最舒服的樣子。」

▲小葵是台灣知名度名列前茅的知名實況主，她十分有親和力，也很會搞笑，從她的別名「內子宮崎葵」就可看出其風格。（圖／狼谷提供）

小葵（張子稀）自爆曾轟走亂批評的網友，甚至面對酸民時，就當作消業障。她在節目上分享，當初打《英雄聯盟》排位賽一直打不上去，想藉著開實況，透過觀眾的視角，看自己哪裡打得不好，才誤打誤撞踏上實況這條路。在教育大學念心理諮商，小葵（見下圖／狼谷提供）可以選當老師或諮商師，卻在大四時決定趁年輕「闖一波」，實況主一當就是6年。

小葵不知道觀眾為什麼喜歡看她，因為每個人偏好不同，賞心悅目的畫面、好聽的聲音、綜藝搞笑、遊戲操作技巧等，都可能是因素之一。她接著不忘開玩笑說，以上條件她剛好都具備，所以大部分都看自己的台。話一說完，立刻被主持人 SoBaD 虧：「畫面美麗、打遊戲又有技術，怎麼可能不紅呢？」兩人一來一往逗樂全場。

▲小葵在社群除了分享美美的自拍照，也會不吝分享搞笑照片，不做作的自然互動，這也是許多粉絲喜歡她的地方。（圖／取自小葵 XiaoKui 臉書粉絲專頁）

▲本集來賓合照：YouTuber阿伯怪（左起）、台灣職業摔角選手Kazuya、小葵、SoBaD、Twitch吉祥。（圖／狼谷提供）

至於如何面對酸民？小葵一開始也受到許多批評，有些人甚至故意攻擊，看到她生氣就覺得好玩，小葵還曾轟酸民，「不要看你走啊！你關掉啊！」但做實況6年來，並沒有人直接當面批評過她。

▲YouTuber 阿伯怪（左）、實況主小葵 。（圖／狼谷提供）



面對網友酸言，小葵認為大家上班會被老闆罵，被酸民罵就當作消業障做功德，還開玩笑說她收入比一般上班族高，就當作精神撫慰金。

本集《挨踢教室》將於本週日（4月7日）晚間8點，在中華電信MOD 210 頻道，聯維、寶福有線電視頻道168台，及花東洄瀾、東亞、東台、東播168台播出。狼谷競技台為了回應廣大粉絲的支持迴響，已陸續將各節目完整版於官方YouTube頻道上架，可訂閱「狼谷娛樂 Wolves Valley」收看。

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