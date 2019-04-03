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不滿成績差！爸逼兒「親手砸爛PS4」再開車輾爆...引網友戰翻

 

國際中心／綜合報導

美國一位父親因為目前就讀國小的兒子考試考不好，認為都是因為太沉迷於電動所導致，決定要狠狠地教訓兒子，讓他「親手」毀掉自己的PS4，還把這些過程全都錄了下來並PO上網，引發網友譁然。

據《每日郵報》報導，這位名為寇斯比（Tre Cosby）的父親，因為兒子特雷西（Tracy）成績不停下滑，決定要好好教訓他，希望能讓兒子「痛」到不敢再犯。影片中可以看到，寇斯比先是去房間將PS4主機放入白色袋子裡，接著到庭院後，要求特雷西用鐵棍「用力打」主機，只見特雷西邊拭淚邊輕輕揮打，深怕弄壞了它。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tre Cosby）

▲特雷西一邊掉淚一邊做做樣子輕輕揮打。（圖／翻攝自YouTube／Tre Cosby）

寇斯比見狀後更生氣，便搬起一旁的超大石頭直接往主機上砸，接著遞給特雷西，要求他也跟著這麼做，但特雷西還是相當「不忍心」。隨後，父親又將PS4放到跑車的車輪後方，發動引擎倒車直接重重地輾了過去，主機因此而噴飛，特雷西則是在一旁看著，背影看起來相當絕望，最後傷心的進屋。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tre Cosby）

▲▼父親要求兒子將石頭往主機上砸，接著再開車輾過。（圖／翻攝自YouTube／Tre Cosby）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tre Cosby）

這段影片一曝光後馬上引來網友正反論戰，有網友認為父親這麼做是為了兒子好，換做是他，他也會這麼做。但也有不少網友認為這樣的做法太超過，留言表示「我永遠不會對我的兒子這麼做」、「可能有5％的人同意你這麼做，但絕對沒有人同意你直接發布出來。」、「兒子哪天一定會報仇」、「這是羞辱、是霸凌！」、「最壞的身教」。

關鍵字：美國PS4寇斯比Tre Cosby北美要聞

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