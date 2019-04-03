觀眾厭惡破歷史紀錄！《動物朋友2》最後一話慘獲平成最差評價

記者周之鼎／台北報導

前年大紅大紫的《動物朋友》在今年1月起播出第二季，昨日晚間迎來第二季的最後一話，沒想到卻被網友噓爆，由於前日日本才宣布新年號「令和」即將於5月正式開始，網友戲稱，這次《動物朋友》在日本改朝換代之際榮登「平成最後糞作」。

《動物朋友》前身是由 Nexon 開發及發行的手機遊戲，劇中描述失去記憶的主角，結識傑帕力公園的動物朋友並受到幫助，抵達藏有自己身世之謎圖書館的故事，由於引人入勝的故事劇情以及相當洗腦的台詞，吸引大批粉絲喜愛，成為 2017 年冬季番的大黑馬，其開頭動畫曲「歡迎來到加帕利公園」更是成為當年的動漫神曲，當年不但獲得日本金唱片，演唱的聲優們還登上日本著名音樂節目「MUSIC STATION」的舞台獻唱，另外《動物朋友》也和日本東武動物園合作，不但為動物園帶來大量人潮，還造就了熱愛角色看板的企鵝爺爺「葡萄」的佳話。

▲網路紅「鵝」葡萄的故事揭露後當年引發眾多網友關注，不過葡萄已於前年逝世。

不過第一季動畫播到最後，卻爆發撤換導演事件，導演首先爆料自己遭到角川撤換，一夕間便成為網上的熱門討論話題， 逼的角川正式對外發布聲明，但由於聲明內容太過避重就輕，解釋原委又和導演方有諸多矛盾，反而激起網友更多的不滿。最後確定再合作破局，《動物朋友》第二季聲優雖然幾乎沿用，但製作組則是全面更換。

由於動漫迷的輿論矛頭多半指責角川，因此頂著罵名的《動物朋友》推出第二季雖然已經有不少網友揚言拒看，但仍有動漫迷基於對作品或是聲優本身的喜愛耐著性子看到了最後，平心而論，雖第二季的作畫品質確實勝過第一季不少，不過第二季由於更換製作組，在動畫中傳達的概念與第一季大相徑庭，不但強調人類與動物的不同，失去人類和動物各有所長的溫情，最後也沒把諸多伏筆情交代清楚，而最讓粉絲爆氣的，就是在最後一集的最後播放「歡迎來到加帕利公園」，被認為是嚴重消費第一季。

而這麼糟糕的體驗則是馬上反映出來，《動物朋友》第二季最後一集在niconico 播畢的的即時投票中，覺得「非常好」的觀眾僅有2.6％，覺得「非常差」的觀眾則有95.3％。打破了過去由《遊戯王 ARC-V》創下「非常好」2.8％、「非常差」94.2％的niconico歷史紀錄。

《動物朋友》第二季的成績居然創下歷史紀錄相信是製作組難以想像的，雖然不是沒有被打破的可能，但成為「平成最爛動畫」大概已經八九不離十。而本來《動物朋友》其實相當有潛力成為新一代兒童向的國民動畫，也在第二季製作組的操刀下無望。