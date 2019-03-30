童年主機回憶又一發！Mega Drive MINI九月推出

記者周之鼎／台北報導

今（3/30）日舉行的「SEGA FES 2019」中，SEGA正式發表了懷舊主機「Mega Drive MINI」，預計將收錄40款遊戲，全球將同步於9月19日發售，日幣訂價一控制器組合 6890元（約新台幣1929元），雙控制器組合8980元（約新台幣2514元）。

「Mega Drive」日本SEGA在1988年推出的16-bit家用遊戲機，相較於同期的任天堂紅白機（FC）的8-bit有著更強的運算效能，Mega Drive 較 FC 晚推出但早於超級任天堂（SFC），雖然是率先跨入16-bit的主機，因此在軟體陣容上初期遭到任天堂的壟斷而陣容不足，不過鴨子划水的 SEGA 在推出《音速小子》後走紅，加上試圖讓旗下街機遊戲移植到Mega Drive上，以及在北美SEGA的經營策略奏效，也讓Mega Drive最終銷售超過3000萬台。

這次的「MEGA DRIVE MINI」是為了紀念 Mega Drive 推出30年的作品，電源開關與重置鈕都可以像原版一樣操作，採用 USB 供電與HDMI輸出，預計將收錄40款遊戲，目前已經公開收錄的10款作品如下：

銀河快槍手（ガンスターヒーローズ）

Comix Zone

光明與黑暗續戰篇 眾神的遺產（シャイニング・フォース ～神々の遺産～）

太空哈利2（スペースハリアーⅡ）

音速小子2（ソニック・ザ・ヘッジホッグ2）

惡魔城（VAMPIRE KILLER）

魔法氣泡2（ぷよぷよ通）

魔導物語

Powerball

出租英雄（ Rent a Hero）