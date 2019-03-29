點燃獨立革命之火！《刺客教條 3 重製版》推出

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，《刺客教條 3 重製版》現已於 PlayStation 4、Xbox One（包含 Xbox One X）和 Windows PC 平台正式發售，並同時在 PS4 與 Xbox One 推出中文版實體零售光碟版；PS4 中文數位版預計於5 月 23 日發售。《刺客教條 3 重製版》包含了原始遊戲所有單人 DLC：「班奈迪．阿諾任務」、「隱藏的祕密包」、「暴君華盛頓王」，以及《刺客教條：自由使命 重製版》。

由 Ubisoft 巴塞隆納工作室開發的《刺客教條 3 重製版》運用了更新的技術把這款經典遊戲的品質提昇至媲美近期《刺客教條》作品的程度，讓 PlayStation 4 Pro、Xbox One X 和 Windows PC 玩家能在超高畫質的 4K 與 HDR 畫面下體驗精彩的單人遊戲內容。採用更棒的全新角色模型和全新光照渲染系統（基於物理渲染/ PBR）的《刺客教條 3 重製版》，使用了真實世界的照明和材質屬性呈現出視覺精度更高的影像，讓遊戲世界更加生動逼真。

玩家將扮演由美國原住民母親和英國人父親生下的戰士之子康納體驗美國革命前夕的《刺客教條》世界。隨著血腥革命腳步逐漸逼近，康納的部落受到一個強大組織的威脅，該組織試圖鎮壓美國革命並且取得 13 州的控制權。康納村莊被毀滅所帶來的驚嚇，讓康納決心奉獻生命追求自由。玩家在長達數十年的冒險過程中將拿出所有致命技巧，闖蕩混亂的城市街巷乃至於美洲荒野那肅殺的浴血戰場等地，探索殖民地波士頓、紐約和戰爭前線，參與各式各樣的史詩海戰任務，並且與美國歷史上的傳奇英雄們並肩作戰，徹底擊潰那些威脅到自由的敵人們。

另外，內含於《刺客教條 3 重製版》的《刺客教條：自由使命 重製版》則講述了一趟令人難忘的旅程。這趟旅程將帶艾芙琳從喧鬧擁擠的紐奧良街頭前進至插滿巫毒人偶的沼澤，甚至深入古老瑪雅遺跡。

擁有《刺客教條：奧德賽》Season Pass 資格的玩家現可下載《刺客教條 3 重製版》英文版本，中文版本預計於5月23日開放下載。Nintendo Switch 版之《刺客教條 3 重製版》將於 5 月 21 日推出；PS4 中文數位版則於5 月 23 日推出。