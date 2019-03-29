曖昧男約「ㄅㄠˋ一下」！她玩《爆爆王》成功脫魯　網暴動：我要載回來

▲原PO因為手遊《爆爆王M》脫魯。（示意圖／記者洪聖壹攝）

網搜小組／綜合報導

NEXON旗下手機遊戲新作《爆爆王M》相當有人氣，這款遊戲還成了年輕男女的「月老」。一名女網友貼文表示，她最近都會和曖昧對象一起玩《爆爆王M》，每到下課時間兩人就會「爆一下」，沒想到最後也因為這句話脫單。其他人紛紛笑呼「我也要下載了」、「我等等去上課，也要問女同學」、「根本最強業配」。

一名女網友在《Dcard》貼文「要不要一起玩爆爆王」，[文中表示「那個對我一下子冷一下子熱，俗稱討厭鬼、學名曖昧對象的他」，最近都會跟她一起玩《爆爆王M》，下課時間到了，就會互相問「要不要玩一下？」「要不要一起？」「爆一下阿！」「來啊！等你開阿！」

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▲趕快問身邊的人「要不要ㄅㄠˋ一下」 XD（圖／翻攝自遊戲畫面）

「然後昨天我打工完，他晚上來找我的時候，就也跟我說『欸，要不要爆一下？』」，原PO聽到後，便回「來啊」準備開戰，沒想到結局馬上神展開，「然後我就……被抱了」、「原來是『要不要抱一下』的部分啊！」

原PO也笑說，她本來以為如果有人亂抱，她一定會罵對方大色狼，「但結果我沒有耶」。她也透露，男方有說自己下課時問那些話，就是在鋪哏了。最後原PO也忍不住歡呼「感恩爆爆王，讚嘆抱抱王，脫魯成就GET」。

看到貼文後，其他人紛紛留言「原來是交友軟體啊～誤會大了」、「怎麼最近遊戲都幫忙閃光Get，一下極X領域，一下爆爆王！難不成我是遊戲邊緣人，始終遇不到」、「我現在在警察局了」、「我等等去上課，也要問女同學要不要玩爆爆」、「有人要來跟我ㄅㄠˋ一下嗎？」

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