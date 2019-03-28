影／六嘆亂入《六等分花嫁》Cosplay大跳宅舞　網友嚇：不能只有我看到

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由魔競娛樂Vivi林芝衣與4位Coser合作演出「六等分的花嫁」宅舞引發不少網友話題，這次官方特別邀請隱藏後宮「6tan子」參與演出，讓先前網路流傳的哏圖真正實現，日前合作照片才剛曝光就引起網友瘋狂分享，紛紛直呼：「這企劃太狂啦！」

人氣動漫「五等分的花嫁」講述故主角上杉風太郎將在未來與中野家五胞胎姊妹一花、二乃、三玖、四葉以及五月的其中一人結婚為展開後宮愛情喜劇，五位女主角的個性鮮明、讓各自都擁有不少支持者。

因為五位主角名字都有數字，就讓網友開始製作哏圖，把實況主6tan、7z（齊力斷金）等列入後宮名單中。對此，魔競娛樂就推出特別企劃，由Vivi林芝衣邀請4位知名Coser（魔理花、貓鈴、牛牛、小黎）一起大跳宅舞，由貓鈴編舞，花費一個月的時間，只為了在90秒的時間呈現出最幸福的舞蹈。

為了回應廣大鄉民的期待，特別邀請6tan擔任神秘嘉賓，甚至穿上女裝化身「6tan子」，變成大家的老婆，6tan在拍攝之前還開玩笑地再三確認，「衣服要給我買最大喔，要不然我會穿不下！」。合作照片曝光立即引起討論，除了大喊「這個我可以」、「你們讓大家的願望實現了」外，更有超過1,500個分享。

對於這次跟6tan的合作，Coser們都表示十分興奮，除了讓整個宅舞更具話題性外，大家也都是6tan的粉絲，見到本人到現場時也都十分激動，也希望大家能夠喜歡這次的舞蹈。

▲ Vivi林芝衣、六嘆。（圖／魔競娛樂提供）