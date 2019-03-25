《FF14》改編日劇《光之老爸》將有劇場版　這次還多了妹妹角色

▲ 《光之老爸》劇場版即將在日本地區上映。（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）



記者樓菀玲／台北報導

SQUARE ENIX 旗下跨平台線上遊戲《Final Fantasy XIV》，其改編小說《光之老爸》的日劇版本已經在 2017 年播出完畢，日前官方在週末舉行的 FF14 Fan Fes 當中，一舉宣布《光之老爸》將推出劇場版，並且由坂口健太郎（飾演主角岩本アキオ）、吉田鋼太郎（飾演岩本暁）擔綱主要演員。

原本日劇版飾演主角爸爸的演員大杉漣在去年 2018 年因急性心臟病過世，而這意味著《光之老爸》劇場版幾乎不可能以原班演員人馬擔任演出，因此《光之老爸》劇場版和日劇版的差別，不僅僅只是換了不同的演員，就連劇中角色的名字也有所變化，且劇場版多了原作所沒有的妹妹角色，但劇本、遊戲角色聲優和工作人員陣容均和原本日劇版相去不遠。

電視劇版本陣容

主角：稲葉光生（千葉雄大飾）

主角的父親：稲葉博太郎（大杉漣飾）

主角的母親：稲葉貴美子（石野真子飾演）

主角的公司前輩：袴田貴弘（袴田吉彦飾）

劇場版陣容

主角：岩本アキオ（坂口健太郎飾）

主角的父親：岩本暁（吉田鋼太郎飾）

主角的妹妹：（山本舞香飾）

主角的母親：（財前直見飾）

主角的公司前輩：（佐藤隆太飾）

＊劇場版目前僅公佈主角與主角父親劇中角色名稱

▲ 累計瀏覽數超過 1000 萬的人氣部落格，令人感動的真實故事即將躍上大銀幕。（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）



《光之老爸》是由日本《Final Fantasy XIV》玩家 Maidy （原名：マイディー）所撰寫的部落格日記之一，而「光之父親計畫」的內容是 Maidy 邀請了喜歡玩遊戲的父親加入了《Final Fantasy XIV》這個遊戲之中，Maidy 知道自己的父親在遊戲當中遊玩，於是便在沒有暴露自己身份的前提之下與父親的遊戲角色成為了朋友，父親就在不知情的情況下和自己的兒子一起組隊、一起冒險。

父子兩人在現實世界當中的關係並不是特別親密，Maidy 希望透過在遊戲當中與自己的父親成為朋友的過程之中，了解自己的父親的想法並且計劃著透過達成階段性目標之後，要向父親坦承自己的身份，直到擊破了遊戲當中的副本「大迷宮巴哈姆特 邂逅篇」的五層頭目之後，Maidy 主動向父親的遊戲角色公開了自己的身份，父子之間在遊戲世界之中得以理解對方的想法，同時也藉由遊戲縮短雙方之間的距離⋯⋯