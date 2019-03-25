ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《FF14》改編日劇《光之老爸》將有劇場版　這次還多了妹妹角色

《FF14》日劇《光之老爸》劇場版6/19在日上映　這次還多了妹妹角色（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）

▲ 《光之老爸》劇場版即將在日本地區上映。（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）

記者樓菀玲／台北報導

SQUARE ENIX 旗下跨平台線上遊戲《Final Fantasy XIV》，其改編小說《光之老爸》的日劇版本已經在 2017 年播出完畢，日前官方在週末舉行的 FF14 Fan Fes 當中，一舉宣布《光之老爸》將推出劇場版，並且由坂口健太郎（飾演主角岩本アキオ）、吉田鋼太郎（飾演岩本暁）擔綱主要演員。

原本日劇版飾演主角爸爸的演員大杉漣在去年 2018 年因急性心臟病過世，而這意味著《光之老爸》劇場版幾乎不可能以原班演員人馬擔任演出，因此《光之老爸》劇場版和日劇版的差別，不僅僅只是換了不同的演員，就連劇中角色的名字也有所變化，且劇場版多了原作所沒有的妹妹角色，但劇本、遊戲角色聲優和工作人員陣容均和原本日劇版相去不遠。

電視劇版本陣容

主角：稲葉光生（千葉雄大飾）
主角的父親：稲葉博太郎（大杉漣飾）
主角的母親：稲葉貴美子（石野真子飾演）
主角的公司前輩：袴田貴弘（袴田吉彦飾）

劇場版陣容

主角：岩本アキオ（坂口健太郎飾）
主角的父親：岩本暁（吉田鋼太郎飾）
主角的妹妹：（山本舞香飾）
主角的母親：（財前直見飾）
主角的公司前輩：（佐藤隆太飾）
＊劇場版目前僅公佈主角與主角父親劇中角色名稱

《FF14》日劇《光之老爸》劇場版6/19在日上映　這次還多了妹妹角色（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）

▲  累計瀏覽數超過 1000 萬的人氣部落格，令人感動的真實故事即將躍上大銀幕。（圖／翻設自 Twitter／FINAL FANTASY XIV）

《光之老爸》是由日本《Final Fantasy XIV》玩家 Maidy （原名：マイディー）所撰寫的部落格日記之一，而「光之父親計畫」的內容是 Maidy 邀請了喜歡玩遊戲的父親加入了《Final Fantasy XIV》這個遊戲之中，Maidy 知道自己的父親在遊戲當中遊玩，於是便在沒有暴露自己身份的前提之下與父親的遊戲角色成為了朋友，父親就在不知情的情況下和自己的兒子一起組隊、一起冒險。

父子兩人在現實世界當中的關係並不是特別親密，Maidy 希望透過在遊戲當中與自己的父親成為朋友的過程之中，了解自己的父親的想法並且計劃著透過達成階段性目標之後，要向父親坦承自己的身份，直到擊破了遊戲當中的副本「大迷宮巴哈姆特 邂逅篇」的五層頭目之後，Maidy 主動向父親的遊戲角色公開了自己的身份，父子之間在遊戲世界之中得以理解對方的想法，同時也藉由遊戲縮短雙方之間的距離⋯⋯

關鍵字：光之老爸FF14

推薦閱讀

《FF14》改編日劇《光之老爸》將有劇場版　這次還多了妹妹角色

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

沉迷手遊！他瘋狂課金「玩糞Game」慘遭朋友恥笑　神人解析：符合演化機制

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打

三星推2款曲面顯示器　以49吋、24吋螢幕瞄準電競市場

寶島電競格鬥哥太神！「ET」林家弘一屆賽事連拿四冠

LINE貼圖「衛生紙」衝第一　「廢」、「醜」、「怪」正夯

現場變身對戰啦！《ULTRAMAN 超人力霸王》聲優透露幕後秘話

《美好世界》《RE0》《不起眼》今秋三大動畫劇場版搶登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

Netflix日製動畫即將接力登場

今秋三大動畫劇場版搶登場

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

《聖鬥士星矢》上映日公開

最新新聞

日劇《光之老爸》將有劇場版

《爆爆王M》攻佔雙平台免費榜首

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

《極速領域》330極速日內容公開

瞄準電競市場三星推2款曲面顯示器

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

LINE貼圖「廢」、「醜」、「怪」正夯

《超人力霸王》聲優透露幕後秘話

今秋三大動畫劇場版搶登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366