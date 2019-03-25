忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

網搜小組／綜合報導

現在手機遊戲正夯，但常常遊戲玩到一半，就有通知會跳出來。一名女網友貼出訊息截圖，只見似乎是有朋友傳訊息給她，她便回「先不要傳」、「我在打傳（傳說對決）」。原PO朋友看到後，便做了一件相當「體貼」的事，讓其他人笑炸「超故意」、「整個被害到」、「很多……豬隊友」、「心有戚戚焉」。

▲原PO打手遊，卻被朋友連續訊息打擾。（示意圖／pixabay）

女網友在臉書《爆笑公社》貼出訊息截圖，只見對方看到她的「禁訊息令」後，馬上傳了8句話「哦哦哦」、「要先講嘛」、「對不對」、「不然我不知道ㄚ」、「以後發生這種事 要先說一聲」、「不然如果又打擾怎麼辦」、「哎呀 不好意思」、「對不起」。

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▲這也太故意了吧 XD（圖／翻攝自爆笑公社）

「體貼的道歉」讓原PO最後忍不住飆了聲國罵，其他網友看到紛紛笑炸，「就叫你不要傳了，你還一直傳」、「直接打通話氣死他」、「有一種東西叫勿擾模式」、「我的話。我會一個字傳一次」、「故意打一堆字，如果再加上故意打電話」。還有人建議「換某o牌了啊！一開遊戲就幫你開勿擾，離開遊戲就取消了」、「華碩也有勿擾」、「我都叫siri開啟或關閉大多數功能，很方便的呀」。

有網友則是分享自己身邊的豬隊友，「我有個朋友在上課，姊姊打電話給他，他接起來小聲的說：『用賴打！』結果他姊姊就用賴打給他了」、「我弟看到【遊戲中】，電話就來了：『喂』、我：『幹嘛啦？』弟：『沒有啊！看妳在打傳說，想說打給妳看妳會不會接。』徵求料理方式（？」。

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