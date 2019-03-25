ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

網搜小組／綜合報導

現在手機遊戲正夯，但常常遊戲玩到一半，就有通知會跳出來。一名女網友貼出訊息截圖，只見似乎是有朋友傳訊息給她，她便回「先不要傳」、「我在打傳（傳說對決）」。原PO朋友看到後，便做了一件相當「體貼」的事，讓其他人笑炸「超故意」、「整個被害到」、「很多……豬隊友」、「心有戚戚焉」。

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲原PO打手遊，卻被朋友連續訊息打擾。（示意圖／pixabay）

女網友在臉書《爆笑公社》貼出訊息截圖，只見對方看到她的「禁訊息令」後，馬上傳了8句話「哦哦哦」、「要先講嘛」、「對不對」、「不然我不知道ㄚ」、「以後發生這種事 要先說一聲」、「不然如果又打擾怎麼辦」、「哎呀 不好意思」、「對不起」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆笑公社）

▲這也太故意了吧 XD（圖／翻攝自爆笑公社）

「體貼的道歉」讓原PO最後忍不住飆了聲國罵，其他網友看到紛紛笑炸，「就叫你不要傳了，你還一直傳」、「直接打通話氣死他」、「有一種東西叫勿擾模式」、「我的話。我會一個字傳一次」、「故意打一堆字，如果再加上故意打電話」。還有人建議「換某o牌了啊！一開遊戲就幫你開勿擾，離開遊戲就取消了」、「華碩也有勿擾」、「我都叫siri開啟或關閉大多數功能，很方便的呀」。

有網友則是分享自己身邊的豬隊友，「我有個朋友在上課，姊姊打電話給他，他接起來小聲的說：『用賴打！』結果他姊姊就用賴打給他了」、「我弟看到【遊戲中】，電話就來了：『喂』、我：『幹嘛啦？』弟：『沒有啊！看妳在打傳說，想說打給妳看妳會不會接。』徵求料理方式（？」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

●工人智慧推薦

1、老婆沉迷傳說對決1年！他趁深夜「奧義＋背包」全賣光：真爽…下場慘了

2、為「這2個男人」不吃飯！他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：穿牆點都還記得

3、殘酷人體實驗！老師寒假沉迷《傳說對決》　領悟手遊成癮的魔力

關鍵字：傳說對決手機遊戲訊息Messenger爆笑公社

推薦閱讀

影／下車買飲料！她一回頭見男友挪到「機車後座」　原因暖炸...網卻猛歪樓

影／小恩恩新女友曝光！感性告白「給了我依靠」　網一看心疼：你總是表現得理性

影／他掏「提味祕寶」配鍋貼！隔壁桌驚喊噁　網秒推爆「這4粒」：巷子裡的吃法

女大生過夜「血染床單」被撞見…潔癖男友撒謊騙爸獲萬讚　她直呼：太可愛

被公公「30年撩妹功力」弄到害羞！媳婦嬌喊：老公還沒回來欸

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

大眼妹匯款留一串！蝦皮賣家「您匯了3萬多」嚇歪　萬人笑慘：發財囉

《爆爆王M》上市人氣爆棚　攻佔雙平台免費下載榜榜首

忙打手機遊戲！朋友傳訊息「8句道歉」…她一看怒飆國罵　網笑炸：超故意

沉迷手遊！他瘋狂課金「玩糞Game」慘遭朋友恥笑　神人解析：符合演化機制

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

Netflix日製動畫即將接力登場

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

《聖鬥士星矢》上映日公開

今秋三大動畫劇場版搶登場

最新新聞

《爆爆王M》攻佔雙平台免費榜首

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

《極速領域》330極速日內容公開

瞄準電競市場三星推2款曲面顯示器

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

LINE貼圖「廢」、「醜」、「怪」正夯

《超人力霸王》聲優透露幕後秘話

今秋三大動畫劇場版搶登場

Netflix日製動畫即將接力登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366