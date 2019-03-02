殘酷人體實驗！老師寒假沉迷《傳說對決》　領悟手遊成癮的魔力

作者：歐陽立中

趁著寒假，我進行一場殘酷的人體實驗，那就是：沉迷手遊《傳說對決》。

會這麼做是有原因的，因為我發現很多學生愛玩手遊。聽到下課鐘聲，就立刻拿手機出來玩。其中玩得最兇的，就是《傳說對決》。甚至有些孩子下課玩、上課也玩。你說他回家不會玩？我不相信。

好奇之下，我想知道這款遊戲到底多好玩，於是我給自己注射了一劑……哦！不是，是下載這款遊戲。

然後，我輕而易舉的，手、遊、成、癮。

《傳說對決》是一款推塔遊戲，玩家選一個英雄，和隊友組隊，透過打怪、吃兵、擊殺對手，獲得經驗和金幣。經驗讓你升級，金幣供你買裝。遊戲最終目標是：打爆對手的防禦塔和主堡。

你放心，一場遊戲時間很短，大約十幾分鐘。所以有玩家心安理得的一天花幾個小時打傳說。因為他們都告訴自己，「一場很快，打完我就去做正事。」、「耶！贏了，再打一場試試，反正很快！」、「Shit！輸了，我要報仇，再來一場！」

遊戲很快，於是我們大方的捐獻時間。一開始我想說能克制住，但沒想到越玩越上癮。那幾天除了吃飯睡覺做事，都拿來打傳說。

也許你會好奇，《傳說對決》到底有什麼魅力，竟然這麼有自制力的歐陽老師也淪陷了？（自以為）

直到我讀到《欲罷不能》這本書，我才明白一個道理：

不是我們沒有自制力，而是在手遊背後，有上百人努力瓦解你的自制力。

他們都是洞悉行為心理學的專家，深諳如何讓你對遊戲死心塌地。

有位遊戲開發者說得中肯：「父母師長不可能防止小孩手遊成癮，因為你們是業餘防止成癮，我們是專業研究如何成癮。你們唯一能做的不是禁止，而是引導他們了解跟管理人生。」

基本上，「行為成癮」是可以設計出來的，只要你懂得這5大元素，我就以《傳說對決》來說好了。

1、目標



你的人生可能沒目標，但是遊戲會幫你找目標。

「傳說」一場15分鐘，目標很明確，就是打爆對手主堡。玩了幾場後，「傳說」會告訴你，恭喜你完成目標，獲得金幣、寶石、道具。

你好奇之下，點進去看，發現還有更多的目標在等你──像是「完成三連殺！」啦、「成為單場MVP！」等等。

於是你拳頭一握，義無反顧的進入下一場遊戲。

2、回饋



現實人生的回饋來得慢，你讀完一本書，不會有經驗值出現在你頭上，也不會有金幣掉出來，你甚至不知道讀了有沒有用。

但在傳說都有，打野怪、小兵、對手，都會有源源不絕的經驗和金幣。你的每一個動作，在遊戲世界都有意義，而他也會給你熱烈的回饋。

就算你打差了，最後數據出來，你永遠找得到自己的一席之地──「耶！首殺是我。」、「哦哦哦！我推掉三座塔！」、「我果然夠坦，承受了39％的傷害。」

▲如作者所言，玩家達成連15殺等紀錄，就會獲得某種回饋。（圖／玩家提供）

3、升級

升級讓人見證成長，現實中升級很慢，6年小學、3年國中、3年高中、4年大學，你花了16年，升到16級。

但在傳說，你不到10分鐘，就升到15級了。從懵懂小白，變成江湖鬼見愁。

現實中你是魯蛇，但在遊戲中他們稱你為神。

玩完一場遊戲，獲得經驗值，你又進入到另一個升級系統，永無止境。你在遊戲的成長可見，但回到現實，成長對你卻如此陌生。

4、懸念



這個詞最常見於小說或電影，但我告訴你，把懸念玩到家的絕對是手遊。

手遊多半讓你免費玩，問題來了，那它要賺啥？

賺你的「忍不住」，所以要靠「懸念」。

像是打傳說，最大的賣點就是各種英雄，有坦克、戰士、法師、射手、刺客5類。有些英雄都讓你有熟悉感，比方有趙雲、呂布、貂蟬，也有超人、蝙蝠俠、神力女超人。有些英雄在戰場縱橫天下，像是射手特爾安娜斯、刺客刀鋒寶貝、法師納塔亞。偏偏一開始，你能用的角色屈指可數，玩到都膩了。

▲凡恩是一開始能獲得的免費角色，但多數玩家都會厭煩，還是希望獲得更多角色。（圖／玩家提供）

但傳說厲害的地方在於，他會定期提供「限免角色」，讓你玩不用錢，但時間一到，就讓你跟英雄say goodbye。

你想真正擁有這隻英雄嗎？可以啊！那你買吧。你可以用金幣買，也可以用點券買。金幣靠一場場遊戲賺來，點券靠的是新台幣取得。

「我才不要讓遊戲公司賺！我要用金幣買英雄！」你很有骨氣的說。

傻瓜，不論你選哪一種，遊戲公司都賺。他用金幣賺你的時間，用點券賺你的新台幣。因為你已落入懸念沼澤，無法脫身。

5、赴約

這是我覺得手遊最恐怖的一點，它不要你每天玩很久，但要你每天都玩一點。那要怎麼做呢？我把這機制叫做「赴約」。

以傳說來講，只要你每天上線，就算不玩遊戲，它也會給你好處。有時是金幣，有時是寶石，有時是英雄。

更猛的是，這英雄你還不能用買的，它要你連續10天都上傳說簽到。

你都上線了，會簽到領賞完就閃嗎？我不知道你會不會，但我不會，於是，我又乖乖貢獻三小時給傳說。

進行這麼刺激人體實驗，你有沒有很佩服我啊！

「歐陽老師，你帳號是什麼？我們來打一場！」

喂喂！你搞錯重點了。何況，我已經把傳說刪了。（見下圖／取自歐陽立中臉書）

「刪了！？」

對，因為哥得成為現實裡的傳說，所以我得忍痛告別傳說。

「怎麼可能？你怎麼辦到的？」你盯著手機裡的傳說，簡直不敢相信。

我能快速成癮，但也能急速勒戒，因為我有這三招。

前陣子，看到一張照片，是爺爺帶著孫子吃麥當勞，孫子猛打遊戲機，而爺爺落寞地看著孫子。一旁的網友看到了，拍了起來發在網路上，寫了一句：「快要沒有時間了！孩子你沒有意識到。」

這已經是現在的常態，我們不願錯過遊戲裡的分分秒秒，再回頭，卻發現眼前人去樓空。

我跟老婆一向有說不完的話，但在那段在我沈迷手遊的日子，我們一天卻講不到幾句話。她湊過來，想跟我聊聊天，結果，我遊戲裡的英雄被對方殺了。

「先別吵我，拜託！」這是當時，我對她撂下的話。

於是那幾晚，她都靜靜地窩在一旁，深怕任何一個驚動，都會引發我的暴跳如雷。現實中的我很溫柔，但遊戲裡的我很暴躁。

印象最深刻的，是我老婆有天告訴我，「你知道這幾天，我聽到最多的話是什麼嗎？」我搖搖頭。

「敵軍還有5秒到達戰場，請做好準備。」她笑著說。

我也笑了，但笑的滿是慚愧。

那一刻，我決定戒了手遊。我悄悄地在和她回台北的路上，把傳說刪了。心甘情願，進入勒戒生活。

很多人問，刪了遊戲就代表戒了嗎？當然不是。那幾天，腦子裡滿是傳說，好幾次都想再下載來玩，最後終究是忍住了。

到底，要怎麼勒戒手遊呢？

攻心：語言催眠

很多人減肥，告訴自己：「我不能再吃了。」最後卻還是吃個沒停。你知道這句話問題在哪嗎？在「我不能」。因為當你這麼說時，你會感覺自己像犯錯的小孩，失去控制權，正在被父母懲罰。你我都討厭這種感覺。

你試著換個說法吧！把「我不能」改成「我不用」。「我不用再吃了。」從語言上來說，「我不用」顯得你有主導權、有自己的原則。

同樣的道理，你想戒掉臉書，你可以告訴自己：「我不用臉書」。你想戒掉手遊，你可以告訴自己：「我不玩手遊」。效果絕對比你說：「我不能用臉書」「我不能玩手遊」效果來得好很多。

隔離：拉開距離

人很懶，所以你要善用懶。

每當老師抓包學生在玩手機，要沒收時，學生都會這麼說：「老師不要啦！我收起來就是了。」結果他把手機抽屜，過沒多久又低下頭偷偷玩。誘惑近在咫尺，就別奢望你戒得掉。

所以你得跟誘惑物拉開距離，在我刪掉傳說這幾天，晚上，我在書房讀書，但我把手機放在客廳。每當我毒癮發作，想拿手機來滑，這時大腦就會告訴我：「可是手機在客廳耶！去拿好麻煩喔。」然後我只好說：「是喔，那算了。」

這招效果非常好，相信我，別考驗你的自制力，要相信「懶得拿」的威力。

取代：轉移注意



你看戒菸的人，他們多半怎麼做？他們會用嚼口香糖或口含錠，來取代戒菸，慢慢讓煙癮消失。

所以要戒手遊，你得找另一件事喜歡的事來取代，才能轉移你的注意力。

這步驟最難，因為我知道很多成癮者只愛玩手遊，其他啥事都沒興趣。但我相信你可以的。

以我為例，我很愛在網路寫文章，如果遊戲設計師的專長在於：設計行為成癮。那麼我的專長在於：用文字讓讀者上癮。所以一刪掉手遊當天，我立刻咚咚咚地跑去打文章。

假如你愛慢跑，手遊癮發作時就該穿上跑鞋，去跑個幾圈。假如你彈吉他，手遊癮發作時就該拿出吉他，好好給他彈上幾首。除非你是電競選手，不然都不該用職業級的投入，來對待玩票性的手遊。因為你終究會血本無歸。

我知道遊戲的好，但我也知道自己的脆弱。我相信有人能在現實與遊戲間，收放自如。但我也相信那個人，不是我。

所以我刪了遊戲，催眠自己、拉開距離、轉移注意。

屬於我的傳說，從我告別傳說那刻開始。

●編按：感謝作者歐陽立中同意轉載文章至《ETtoday新聞雲》，本文合併兩篇文章〈【個體崛起8】再見傳說，哥得成為傳說（上）〉、〈【#個體崛起9】再見傳說，哥得成為傳說（下）〉。



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