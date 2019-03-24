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Netflix自製《聖鬥士星矢》上映日公開 瞬首度更換女聲優

記者周之鼎／東京報導

Netflix在昨日舉行的日本東京國際動漫展（Anime Japan）上，正式公開自製獨佔動畫《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》將於7月19日在全球同步推出，同時在 Anime Japan 也邀請到日本聲優與觀眾同樂。

這次的《聖鬥士星矢》是基於原作，以3D動畫的方式重新翻拍，但也更改了一些橋段與人物設定，就先前釋出的預告來看，將是《聖鬥士星矢》原作中最經典的「黃金12宮」橋段。

由於《聖鬥士星矢》初版動畫在1986年就已經登場，在歷經長時間後聲優們已經改朝換代，本次Netflix版基本是啟用第二代「冥王篇」的聲優，而較為不同的是由於這次「瞬」被設定為女性，因此一改過去日版使用男聲優的傳統，啟由曾飾演《K-ON!（田井中律）》、《請問您今天要來點兔子嗎？（宇治松千夜）》佐藤聰美來為瞬配音。包含飾演星矢的森田成一、飾演冰河的三浦祥朗以及飾演雅典娜／城戶沙織的折笠富美子都在本次Anime Japan上登台，與粉絲介紹這款作品。

據聲優們在舞台上透露，本次的配音工作是先由英文聲優進行配音，而日文聲優是聽著美版的聲音來配的，森田成一說：「這次是採用次合作的作法，因此這次也加上了自己角色的成分，我們在說台詞的同時，要改變為適合原作味道的配音，在這方面是非常講究。」並且透露像是「天馬流星拳」的「流」這個音，因為比較沒有「R」的捲舌音，因此嘗試了很多次才對上。折笠富美子也說：「配音時有些時候會受到英文版的影響，希望觀眾可以享受英文版也可以享受日文版。」

▲星矢聲優森田成一（左）與城戶沙織聲優折笠富美子。

森田一成在舞台上打趣的說：「這是相當久的作品，我第一次看的時候才國中二年級，沒想到現在成為這部作品的聲優了！」三浦祥朗甚至補充「我看的時候還在讀小學。」

聲優們認為，本次Netflix版的《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》是可以讓以前沒有看過漫畫的人重新體驗這部名作的魅力，就算沒有看過先前的版本，也可以從這次動畫開始看，而使用3D動畫來製作，穿上聖衣的效果相當細緻，甚至會覺得「覺得如果是真的聖衣，大概就是這樣吧」，此外不光是角色，在背景的刻畫上也相當好。森田一成最後說：「看過原作的人，一定會想起以前的動畫。」

《聖鬥士星矢：黃道十二宮戰士》將於7月19日在Netflix同步獨佔上線，台灣也已經釋出將有中文字幕的預告片。

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