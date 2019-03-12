在現實世界施展魔法吧！「哈利波特」AR手遊遊玩畫面曝光

▲全新AR手遊《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）近期釋出全新遊戲畫面（圖／翻攝自《哈利波特：巫師同盟》官方網站）

科技中心／綜合報導

由Niantic公司開發的AR手遊《Pokémon GO》在全球掀起風潮，而以電影《哈利波特》改編的全新AR手遊《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）近期也釋出全新遊戲畫面，魔法旋風可望再一次席捲全球。

據外媒《VentureBeat》報導，在《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）中，玩家將擔任Statute of Secrecy小組的新進成員，必須要面對脫逃的魔法怪獸、黑巫師、催狂魔等敵人，並保護麻瓜（不會使用魔法的一般人）。該款遊戲與《Pokémon GO》一樣是免費遊戲，但可於遊戲內的商店進行額外課金。

▲《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）遊戲畫面。（圖／翻攝Twitter）

這款遊戲的玩法與《Pokémon GO》相當類似，玩家可以利用AR相機將魔法怪獸投射在現實世界，再利用魔法進行對抗。本作也強調尋找東西進行解謎以及前往特定地點如旅館、溫室、堡壘，以觸發特殊故事情節，例如到旅館可以吃食物，藉此補充魔法能量。從推特PotterMore上所曝光的遊戲畫面，可以看到玩家利用第一人稱視角施展魔法，玩家甚至可以利用港口鑰（Portkey）直接從AR現實畫面切換至虛擬場景，體驗小說、電影中的經典場景。

▲《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）遊戲畫面。（圖／翻攝Twitter）

但外媒分析，這次的《哈利波特：巫師同盟》（Harry Potter: Wizards Unite）與《Pokémon GO》所追求的客群不太相同，因為遊戲內容較為複雜，因此比較像是一款開發給已經是《哈利波特》小說、電影粉絲的遊戲。華納兄弟互動娛樂總裁David Haddad和Niantic執行長John Hanke在舊金山舉行的新聞發布會上指出，這款遊戲預計於今年在iOS和Android上亮相，首波將支援19種語言，其中包括繁體中文。