在現實世界施展魔法吧！「哈利波特」AR手遊遊玩畫面曝光

▲全新AR手遊《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)近期釋出全新遊戲畫面(圖/翻攝自《哈利波特:巫師同盟》官方網站)

科技中心/綜合報導

由Niantic公司開發的AR手遊《Pokémon GO》在全球掀起風潮,而以電影《哈利波特》改編的全新AR手遊《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)近期也釋出全新遊戲畫面,魔法旋風可望再一次席捲全球。

據外媒《VentureBeat》報導,在《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)中,玩家將擔任Statute of Secrecy小組的新進成員,必須要面對脫逃的魔法怪獸、黑巫師、催狂魔等敵人,並保護麻瓜(不會使用魔法的一般人)。該款遊戲與《Pokémon GO》一樣是免費遊戲,但可於遊戲內的商店進行額外課金。

▲《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)遊戲畫面。(圖/翻攝Twitter)

這款遊戲的玩法與《Pokémon GO》相當類似,玩家可以利用AR相機將魔法怪獸投射在現實世界,再利用魔法進行對抗。本作也強調尋找東西進行解謎以及前往特定地點如旅館、溫室、堡壘,以觸發特殊故事情節,例如到旅館可以吃食物,藉此補充魔法能量。從推特PotterMore上所曝光的遊戲畫面,可以看到玩家利用第一人稱視角施展魔法,玩家甚至可以利用港口鑰(Portkey)直接從AR現實畫面切換至虛擬場景,體驗小說、電影中的經典場景。

▲《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)遊戲畫面。(圖/翻攝Twitter)

但外媒分析,這次的《哈利波特:巫師同盟》(Harry Potter: Wizards Unite)與《Pokémon GO》所追求的客群不太相同,因為遊戲內容較為複雜,因此比較像是一款開發給已經是《哈利波特》小說、電影粉絲的遊戲。華納兄弟互動娛樂總裁David Haddad和Niantic執行長John Hanke在舊金山舉行的新聞發布會上指出,這款遊戲預計於今年在iOS和Android上亮相,首波將支援19種語言,其中包括繁體中文。

Revelio gameplay! Here’s your first look at @hpwizardsunite [thread] pic.twitter.com/fLFg118X9N