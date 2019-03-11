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主打卡通渲染美術手遊　龍邑新作《海島紀元》在台上市

《海島紀元》在台上市（圖／龍邑網路提供）

記者樓菀玲／台北報導

島嶼冒險生活體驗遊戲《海島紀元》，於今日（11）由龍邑遊戲正式宣布即將引進台灣，本作主打獨特的卡通渲染之下，整個遊戲世界的美術風格顯得尤為清新乾淨，官方表示將會帶給玩家耳目一新的感官體驗。

在歷史悠久的「卡琅古大陸」周圍，有著星羅棋布的海上島嶼，世代生活在海島上的人類被卡琅古大陸的人稱之為「海民」。每一位海民都生活在屬於自己的海島上，這座海島被稱為「家園島」。海民們信奉著水、火、土、風四元素神明，並將它們的神像供奉在家園島之上。他們憑藉著元素之力以及優良的工藝建築技術，在自己的家園島生產、建設、裝飾，過著悠然自得的生活。海民們造訪彼此的島嶼、相互幫助、結交朋友，或是玩點無傷大雅的惡作劇……就這樣，蔚藍的大海上呈現出一派欣欣向榮的景象。

《海島紀元》在台上市（圖／龍邑網路提供）

玩家扮演的主角，正是一位肩負重大使命的海民，原本與親愛的妹妹「達莉婭」以及海獺夥伴「古古」，在自己的家園島上過著平靜而快樂的生活。然而這份平靜被一位名叫「提曼」的蜥蜴人打破了。在提曼潛入家園島的當天夜裡，成群結隊的蜥蜴人軍團貿然突襲家園島。為首的神秘人將達莉婭無情地擄走，並將前來阻擋的主角重傷……於是主角決定前往卡琅古大陸，踏上尋找妹妹的冒險之旅。在這一次次地與達莉婭擦肩而過的旅程中，一個關乎整個世界存亡的重大陰謀也漸漸地浮出水面……

遊戲一開始可供選擇的四種基礎職業分別為鬥士、遊俠、舞姬、戰祭，每種職業又分為兩套天賦，一共有八種戰鬥職業方向，玩家可以根據個人喜好培養專精的職業路線。

在傳統角色扮演的基礎上，《海島紀元》還將採集製作、島嶼建設、元素互動、寵物馴養等玩法融入其中。玩家可以透過採集、伐木、採礦、釣魚、種植等許多方式來收集不同物資建設島嶼，並與其他島嶼的玩家互動。

《海島紀元》在台上市（圖／龍邑網路提供）

除此之外，遊戲中每個不同的角色、寵物、怪物，都有各自的屬性傾向，只要善加利用火、水、土、風四大基本元素的聯動影響，就可使戰鬥的可玩性跟策略性產生豐富變化。甚至在寵物參與戰鬥中，元素聯動的運用也發揮了重要作用。

關鍵字：手機遊戲龍邑網路海島紀元

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