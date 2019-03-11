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電玩主機被沒收不爽！美國11歲兒子槍擊州警老爸

記者周之鼎／台北報導

上週美國印第安納州發生一件人倫悲劇，一個11歲的男孩槍擊了他的父親，主因是爸爸沒收了他的PS4、XBOX ONE和電腦因而心生不滿。

據美國媒體獲得的法律文件中，Matt Makowski 的兒子趁著父親睡覺時，從爸爸停在家的警車上摸走了.45口徑的值勤用手槍，在射擊父親前，還先以電擊槍把家裡的狗當目標來嘗試射擊。Matt的兒子顯然對父親有殺意，他對少年法庭表示他本來想對爸爸的頭部開槍，但是太難而放棄，他在犯案前還在父母房間待了10分鐘，確定爸爸轉身背對他後才開槍。

Matt Makowski 遭槍擊後的哀嚎驚醒了在睡覺的妻子，媽媽看到兒子丟下犯案用槍後跑掉，於是媽媽立刻把槍撿走，發現兒子又去拿了電擊槍與玩具槍想再次攻擊，於是鎖門報警。這件人倫悲劇中唯一幸運的是Matt Makowski被擊中下半身，送醫後目前復原情況良好。

Matt Makowski 的兒子還承認，如果這樣還拿不回電玩主機，那他會有第二次行動。美國印第安納州少年法庭將於4月進行第二次庭審。

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關鍵字：PS4XBOX槍擊州警

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