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回家驚見1歲兒血中玩耍！老公「打魔獸副本」入定…她秒暴怒：全燒了！

▲▼回家驚見1歲兒血中玩耍！老公「打魔獸副本」入定…她秒暴怒：全燒了！。（圖／羅敏瑜授權提供）

▲原PO回家看到爸爸打遊戲、兒子搗亂，差點氣到升天。（圖／羅姓女網友授權提供）

記者鄒鎮宇／採訪報導

「只想把老公跟電腦一起放火燒了…」羅姓女網友回家時，發現1歲半的兒子沾滿了深褐色疑似血的液體，還到處抹弄玩樂，一旁的爸爸則坐在電腦前入定、專心打遊戲，頓時讓她理智斷線。

羅女在臉書社團「爆怨公社」PO出2張現場慘照說，她回家後想說怎麼這麼安靜，原來老公正在專心地打魔獸的副本，往下一看這才嚇到，1歲半的兒子竟將碘酒打開，灑的到處都是，還很開心地在裡面玩樂，將衣服弄得髒兮兮。

▲▼回家驚見1歲兒血中玩耍！老公「打魔獸副本」入定…她秒暴怒：全燒了！。（圖／羅敏瑜授權提供）

▲網友都認為應該好好處罰一下老公。（圖／翻攝爆怨公社）

「媽媽這個角色能夠昇華到一個自己都想不到的境界…」羅女說，她一進房間都是碘酒的味道，彷彿到了醫院，「為何我老公在這種情況下還能渾然不知的繼續打電動」，最後她也將孩子拎去廁所清洗，留下一句「我們洗好你沒清乾淨就完蛋了」給老公，出來看到豬隊友乖乖的擦地板，也就決定原諒了。

網友看完紛紛笑翻，「我以為血⋯」、「這要是我老公就等著被滅口了」、「你老公不是渾然不知，應該是視而不見」、「我還以為發生什麼命案」、「沒有什麼比高地塔更重要的事了！！！」、「我會先拔電腦線，再帶小孩洗澡，然後咆哮老北清乾淨！弄好在回來砸鍵盤」、「孩子靜悄悄，準是在作妖！」

關鍵字：爆怨公社碘酒魔獸

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