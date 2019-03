美國玩家大難不死！電競螢幕幫他檔下一顆子彈

▲美國網友住家遭到槍擊,螢幕檔下子彈。(圖/翻攝Eric Gan 顏Twitter)

記者周之鼎/台北報導

一位居住在美國加洲的玩家「Eric Gan 顏」美國時間昨(3/4)日凌晨因為他的螢幕逃過一劫!Eric家門外遭到不明人士開槍攻擊,子彈穿牆而入,但卻幸運被他的螢幕檔下,不然人毫髮無傷,連中槍的螢幕還可正常運作。

「Eric Gan 顏」在他的推特上表示,他與朋友的住處遭到不明人士的隨機槍擊,屋子留下多處彈孔,但兩人都沒有因此受傷,其中一發子彈穿牆擊中他的微星電競曲面螢幕 「Optix G27C2」。根據警方表示,該事故應該源自於附近一場派對中的衝突,而共有五發流彈擊中Eric的住處。

House just got shot by random stranger from the street. Msi monitor got hit and blocked the bullet and still functioning. What a day.. shout out to @msiUSA @msitweets pic.twitter.com/IhwVH2BO0O