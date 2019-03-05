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美國玩家大難不死！電競螢幕幫他檔下一顆子彈

▲美國網友住家遭到槍擊，螢幕檔下子彈。（圖／翻攝Eric Gan 顏Twitter

記者周之鼎／台北報導

一位居住在美國加洲的玩家「Eric Gan 顏」美國時間昨（3/4）日凌晨因為他的螢幕逃過一劫！Eric家門外遭到不明人士開槍攻擊，子彈穿牆而入，但卻幸運被他的螢幕檔下，不然人毫髮無傷，連中槍的螢幕還可正常運作。

「Eric Gan 顏」在他的推特上表示，他與朋友的住處遭到不明人士的隨機槍擊，屋子留下多處彈孔，但兩人都沒有因此受傷，其中一發子彈穿牆擊中他的微星電競曲面螢幕 「Optix G27C2」。根據警方表示，該事故應該源自於附近一場派對中的衝突，而共有五發流彈擊中Eric的住處。

依照Eric在推特上的照片，可看出子彈在穿牆後應該已經損失大量動能，加上並未擊中主控螢幕的基板，因此螢幕仍可使用。美國微星當然也沒錯失這個做公關的大好機會，馬上聯絡Eric慰問，並表示願意免費更換一台新的螢幕給他。

關鍵字：微星電競螢幕子彈

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