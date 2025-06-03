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《刺客教條：黑旗》驚傳重製版　知名雕像商證實：正在開發當中

記者黃冠瑋／綜合報導

對於年代久遠的遊戲被重新翻修成重製版可說是相當常見，像是先前原版《上古卷軸4》獲廣大好評後就再度重製翻新。而近幾年就有傳出《刺客教條：黑旗》將會迎來重製版，對此知名雕塑商Pure Arts於近日意外洩漏了《刺客教條：黑旗》主角愛德華．肯威將發生改變，也間接證實了重製版正在製作當中。

▼《刺客教條：黑旗》傳出將迎來重製版。（圖／翻攝自《刺客教條》Steam ）

▲▼《刺客教條：黑旗》傳出將迎來重製版。（圖／翻攝自《刺客教條》sTEAM）

根據外媒報導，製作過無數電子遊戲周邊的雕像商Pure Arts近日展開直播對談，期間並展示一系列歷代《刺客教條》的模型商品，對此就有眼尖的粉絲發現少了《刺客教條：黑旗》中主角愛德華．肯威的身影，然而其中一位主持人卻意外給出勁爆消息，「《刺客教條》的粉絲們，你們知道的愛德華正在發生改變」，對此另一位主持人也著急連忙打斷，「等一下，這件事已經宣布了嗎」，然而主持人卻輕鬆表示，「網上許多人已經聽過關於此事的傳聞，所以提到關於愛德華的改變粉絲們不會感到意外，因此我們所製作關於他的模型相對也要反映在這一點上面」。

其實關於《刺客教條：黑旗》重製版一說早在2023年就被傳出此事，並據傳將會有曾開發過《刺客教條：黑旗》衍伸作品《怒海戰記》的Ubisoft新加坡分公司參與其中，不過當時傳言指稱還在早期開發階段，如今隨著雕像商Pure Arts間接證實此消息，想必距離《刺客教條：黑旗》重製版已經不遠。

另外值得一提的是，《刺客教條：黑旗》是Ubisoft旗下蒙特婁工作室所開發的動作冒險歷史奇幻類遊戲。作為《刺客教條》主系列的第六部作品兼第四款正統續作，亦是《刺客教條III》的前傳，遊戲介面與操作大致承繼自《刺客教條III》，並且引進以加勒比海為版圖的開放式海上世界。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

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