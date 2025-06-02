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《火影忍者》版權方開告仿冒商品！賠償金額高達1.5億

記者楊智仁／綜合報導

《火影忍者》動畫製作與授權方 TV Tokyo，在美國對多名侵權者提起商標與著作權侵害訴訟，並於 5 月底獲得勝訴。美國伊利諾州北區聯邦地方法院做出預設判決，裁定 47 名被告每人需賠償 10 萬美元，總賠償金額最高達 470 萬美元 ( 約 1.5 億台幣 )。

▼《火影忍者》授權方提侵權訴訟。（圖／翻攝自naruto推特）▲▼火影。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，這些被告涉及在網路上販售大量仿冒商品，表面上看似為 TV Tokyo 授權產品，實際卻是低劣偽品，TV Tokyo 指出「這些行為造成消費者混淆、稀釋並玷污我方珍貴商標，對公司造成難以回復的損害。」法院判決中也規定，被告不得再從事任何形式的仿冒行為，相關網站將被查封移交給 TV Tokyo 或永久停用。由於仿冒行為常以多個假名進行，法院允許若同一人涉及多個帳號，僅需賠償一次 10 萬美元，以避免重複求償。

本案是近期數起針對日本動漫侵權的重大勝訴之一。2024 年 4 月 VIZ Media 針對《RWBY》的商標與版權侵權提起訴訟，同樣在伊利諾州法院獲勝，131 名被告各被判賠 20 萬美元，總計高達 2,620 萬美元。同月《驚奇數位馬戲團》（The Amazing Digital Circus）製作方 Glitch Productions 亦對仿冒商品提起訴訟。

關鍵字：火影忍者

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