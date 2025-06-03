外媒曝Switch 2大幅提高批發利潤...任天堂秒駁斥：不實報導

記者楊智仁／綜合報導
先前有媒體報導關於「Nintendo Switch 2 在日本國內的批發價格設定，使零售業者能獲得更多利潤」引發大眾討論，而任天堂 6 月 2 日發出聲明表示「報導所述並非事實」，並重申公司從未對通路或零售業者的交易條件進行公開說明。
▼Nintendo Switch 2 在日本國內的批發價格設定。（圖／記者蘇晟彥攝）
根據外媒在 6 月 2 日上午 7 點報導指出，Switch 2 在日本國內零售價設定方式，使零售業者能比以往獲得更高的利潤。該報導引述多位相關人士說法，稱零售商預計可從每台 Switch 2 的售價中獲得約 5% 利潤，這遠高於目前業界平均 2% 以下利潤水準。換句話說，這項報導暗示任天堂為 Switch 2 設定相較業界標準較高的零售價與進貨價差距。
在報導發出後沒多久，任天堂主動針對 Switch 2 的批發價格發表評論「報導所述內容並非事實」，同時也強調不會對與通路商或零售商之間的交易條件進行公開說明。
2025年6月2日（日本時間）に、Nintendo Switch 2 の日本国内の販売における卸売価格の設定に関する報道がありましたが、記載されているような事実はございません。なお当社は、流通や販売各社との取引条件については、公開しておりません。— 任天堂株式会社（企業広報・IR） (@NintendoCoLtd) June 2, 2025
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