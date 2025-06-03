外媒曝Switch 2大幅提高批發利潤...任天堂秒駁斥：不實報導

記者楊智仁／綜合報導

先前有媒體報導關於「Nintendo Switch 2 在日本國內的批發價格設定，使零售業者能獲得更多利潤」引發大眾討論，而任天堂 6 月 2 日發出聲明表示「報導所述並非事實」，並重申公司從未對通路或零售業者的交易條件進行公開說明。

▼Nintendo Switch 2 在日本國內的批發價格設定。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒在 6 月 2 日上午 7 點報導指出，Switch 2 在日本國內零售價設定方式，使零售業者能比以往獲得更高的利潤。該報導引述多位相關人士說法，稱零售商預計可從每台 Switch 2 的售價中獲得約 5% 利潤，這遠高於目前業界平均 2% 以下利潤水準。換句話說，這項報導暗示任天堂為 Switch 2 設定相較業界標準較高的零售價與進貨價差距。

在報導發出後沒多久，任天堂主動針對 Switch 2 的批發價格發表評論「報導所述內容並非事實」，同時也強調不會對與通路商或零售商之間的交易條件進行公開說明。