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日傳奇長嶋茂雄病逝...影響力超高《蠟筆小新》電影也曾現名字

記者楊智仁／綜合報導

日本職棒傳奇人物、讀賣巨人隊終身名譽監督長嶋茂雄 3 日清晨因肺炎病逝於東京都內醫院，享壽 89 歲。他不僅是巨人黃金時代的象徵，更是日本職棒歷史上舉足輕重代表人物，被尊稱為「Mr. Baseball（職棒先生）」，其影響力就連《蠟筆小新》劇場版中也曾出現他的名字。

▼東日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜。（圖／路透）▲東奧開幕，聖火，日本棒球三大傳奇人物王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜將擔任開幕式的火炬手。（圖／路透）

長嶋茂雄 1936 年出生於千葉縣，1958年加入巨人隊後，菜鳥球季便勇奪打點王、本壘打王與新人王，並於翌年（1959年）在天皇親臨觀戰的「天覽試合」中擊出再見全壘打，一戰成名。與王貞治搭檔組成「ON砲」時代，長嶋是巨人自 1965 年起達成日本職棒史無前例的9連霸重要主力，打下不朽王朝，他的「3號」球衣也被球團列為永久退休背號。

第七部動畫電影《蠟筆小新：爆發！溫泉激烈大決戰》重要角色「污垢達人」是討厭泡澡組織「YUZAME」首領，但其實學生時代他是公共澡堂迷，總是第一個「彩之湯」泡澡，同時他也是長嶋茂雄的球迷，並一直使用編號 3 號澡堂置物櫃牌，卻因當年的 3 號澡堂置物櫃牌被不明人士拿走而就此厭惡泡澡，由此可以看出其影響力，長嶋茂雄的辭世，象徵著一個時代的落幕，他留下的精神與傳奇將永存日本棒球史。

▼《蠟筆小新：爆發！溫泉激烈大決戰》。（圖／翻攝自巴哈）▲▼蠟筆小新。（圖／翻攝自巴哈姆特）

關鍵字：蠟筆小新

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