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《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當可退費？索尼：尚未宣布

記者周之鼎／台北報導

由EA推出的年度大作《冒險聖歌（Anthem）》PS4 平台上發生重大系統 BUG，目前已知多數受害者為PS4 PRO使用者，並且會在以PS4選單關閉遊戲時出現此問題，導致主機無預警崩潰當機並且進入修復狀態。許多玩家已經害怕因此會永久損傷PS4的系統。

發行商EA發出公告，呼籲玩家提供當機相關數據供官方處理。這個當機事件在歐美最大論壇Reddit上已經出現多起案例，有購買數位版的網友聲稱和PS官方交涉成功並獲得全額退費，由於PSN過去在退費上的政策較為嚴格，因此也引發不少玩家討論。記者詢問台灣索尼互動娛樂，SIET表示，目前已經知道有相關問題並與總部討論，若玩家碰到當機問題，可以先和客服連繫，不過截至目前，PSN並沒有宣布可退費。

《冒險聖歌》是一款由BioWare開發、美商藝電（EA）發行的線上多人動作角色扮演遊戲。身為EA寄予厚望的大作，推出後銷量平平，獲得了毀譽參半的評價，《冒險聖歌》的確展現了BioWare一貫的高品質美術水準，遊戲前中期都給予玩家一定的樂趣。但身為一款打寶遊戲，問題仍和過去的《暗黑破壞神》、《全境封鎖》類似，也就是在遊戲後期的內容單調，此外各種Bug以及讀取過久的問題也讓不少玩家怨聲載道。
 

關鍵字：冒險聖歌PS4當機死機

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