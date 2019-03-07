要玩家扮性侵犯 Steam定調《強暴日》不上架

記者周之鼎／台北報導

在去年 Valve 宣布允許所有遊戲在 Steam 上架，不過今日這個法則依舊被突破，Valve宣布《Rape Day》將不會在Steam平台上架，同時頁面也已經移除。

《Rape Day（強暴日）》是一款電子小說類型的遊戲，遊戲設定在充滿殭屍的末日世界，玩家將扮演殺手，隨著遊戲進展以口頭騷擾、殺害甚至強暴女性角色，，內含500 張以上的圖片，7000字以上文本，以及邪惡的選擇攻略路線。因此在2月Steam預告上架的頁面出現時就引發極大爭議。許多玩家認為 《強暴日》似乎正是開發商挑戰Steam底線的一款作品。

Steam 公告表示：「我們已經作出決定不會讓該遊戲在 Steam 上架。我們大部分的發行政策是採取極端保守的態度，經過明確的事實和調查討論後，我們認為《Rape Day》會帶來未知的成本和風險，因此不會出現在 Steam 上。

我們尊重開發者表達自己的想法，但這個開發商所選擇的內容與表達形式，實在讓我們難以幫助他們。」

截至目前玩家仍看法兩極，持贊成意見的當然是認為這類遊戲題材過激，恐引發玩家仿效，一方則認為Steam所謂的18禁遊戲單純僅針對色情開刀並不合理，畢竟在限制級遊戲中還有許多明顯違法或暴力的場景，而這類型遊戲多半不會遭到阻止。