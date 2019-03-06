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怕老鼠慎入！《瘟疫傳說：無罪》重返歐洲黑死病地獄

記者周之鼎／台北報導

Focus Home Interactive亞洲總代理GSE (亞洲遊戲娛樂公司) 宣布備受全球玩家關注的求生遊戲《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）將於5月14在PlayStation 4 以及Xbox One家用遊戲機平台上推出實體盒裝版，並同步支援中文字幕（另也有PC 數位版，PC版不支援中文字幕）。

由Asobo Studio開發的《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）將會帶玩家們回到被黑死病弄得死寂的法國，在街上一群一群的老鼠，帶著黑死病的病源體，在鄉村、在城鎮、在戰場上四圍亂走，同步將黑死病在各處擴散。同一時間，一班士兵因為要守著一個黑暗的秘密而要擒拿Amicia與Hugo。玩家們就要從被老鼠堆得黑黑的路，靠著手上那個小火把，一面趕走老鼠群，另一方面又要靠隱密的行動去避開追捕的士兵，尋找出屬於兩姊弟的生路。

玩家所扮演的Amicia de Runes 與 Hugo de Runes，是出身貴族的姊弟兩人，正正生存於人類其中一個最黑暗的時期，每日見到的不是屍體就是將死未死的病人，在他們前面等著的好像不是希望，而是絕望以及成千上萬的老鼠。

關鍵字：瘟疫傳說PS4XBOXPC

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